В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в поселке Горького

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в поселке Горького города Улан-Удэ (5659-й км ВСЖД), в ночь с 5 на 6 октября 2022 года будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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