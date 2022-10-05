Общество 05.10.2022 в 11:01
Горсовет Улан-Удэ поздравил учителей с профессиональным праздником
Дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в педагогику приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитывают и учат наших детей.
У нас в городе много талантливых учителей. Об этом говорят не только ваши профессиональные достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою душу.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Спасибо за благородный труд, успехов в работе, сил, здоровья!
С праздником!
И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в педагогику приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитывают и учат наших детей.
У нас в городе много талантливых учителей. Об этом говорят не только ваши профессиональные достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою душу.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Спасибо за благородный труд, успехов в работе, сил, здоровья!
С праздником!
И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов
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