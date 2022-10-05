Горсовет Улан-Удэ поздравил учителей с профессиональным праздником

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в педагогику приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитывают и учат наших детей.У нас в городе много талантливых учителей. Об этом говорят не только ваши профессиональные достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою душу.Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.Спасибо за благородный труд, успехов в работе, сил, здоровья!С праздником!