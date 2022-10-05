В Бурятию приехали лучшие хирурги страны

На мероприятие прибыли лучшие специалисты своего дела. Причем, помимо обмена опытом и обсуждения современных направлений развития отрасли, врачи провели сложнейшие показательные операции.Мероприятие проходило в Улан-Удэ несколько дней. 28 сентября прибывших в Бурятию врачей встречал лично глава республики Алексей Цыденов. А на следующий день на базе Детской республиканской клинической больницы прошел непосредственно сам III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология», организованный Российским обществом хирургов.В столице Бурятии звезды российской хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока обсудили актуальные вопросы современной хирургии, поделились опытом с врачами нашего региона.- Мы понимаем, что в эти непростые времена хирурги всегда на передовой. Перед вами всегда стояли и будут стоять большие задачи. Ваша работа – сложная, напряженная и ответственная, - обратилась к прибывшим в республику врачам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.По ее словам, хирургия – это одно из базовых направлений нашего здравоохранения. Однако в последнее время престиж хирургических специальностей снижается. И такие съезды помогают привлечь внимание молодежи к этому направлению.- Это важно для развития хирургии в Республике Бурятия для того, чтобы в хирургию приходили молодые доктора, - говорила Евгения Лудупова.Кроме того, съезд имеет и стратегическое значение. Ведь хирургия – это отрасль, которая требует постоянного обмена опытом, развития.- Через такие съезды формируется плодотворное сотрудничество с нашими выдающимися специалистами. Наша задача – продолжить это сотрудничество. Уже подписано соглашение, прописана дорожная карта: как дальше будет развиваться хирургия в Бурятии, - рассказала министр.Среди почетных гостей съезда был заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. Который перед началом мероприятия в ДРКБ поделился своим мнением о происходящем: «Это большая ступенька для роста не только хирургов, но и для всего персонала больницы, которые смогут помогать людям, жителям Бурятии».Перед съездом для врачей устроили экскурсию по учреждениям здравоохранения Улан-Удэ. В том числе по новому Республиканскому онкологическому диспансеру.- Вчера объехал три больницы и был в восторге. Онкоцентр – эталонный, сюда можно привозить на экскурсии из соседних стран. Операционные даже названы по великим рекам Бурятии. Я сегодня буду оперировать в операционной «Хаим», - поделился впечатлениями Бадма Башанкаев.Кроме обсуждения современных направлений развития хирургии, в рамках съезда было запланировано проведение показательных операций.- Тематикой нашего сегодняшнего собрания мы избрали неотложную хирургию. Очень большой пласт плановой хирургии - это хирургия грыж любой локализации. Полных два дня мы будем работать. Это будет и теоретическая, докладная части и живая хирургия. Ведущие специалисты страны будут оперировать в Республиканской больнице и транслировать свои операции на экран в конферец-зал с обратной связью. Любой участник съезда может задать вопрос и получить ответ, - говорил перед началом мероприятия главный хирург ДФО, директор Школы медицины ДВФУ Кирилл Стегний.Это позволило врачам из Бурятии обучиться у ведущих специалистов страны. Впрочем, по словам Евгении Лудуповой, у медиков республики также есть опыт, которым можно поделиться.- В прошлом году у нас проведена первая трансплантация почек. Сейчас мы ставим себе задачу дальнейшего развития этого направления, - отметила она.В итоге съезд завершился, все операции проведены успешно. Думается, что подобные мероприятия, проводимые на территории республики, не только стимулируют развитие здравоохранения, но и повышают престиж нашего региона.Фото: «Номер один»