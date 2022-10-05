Общество 05.10.2022 в 11:11
В Бурятию приехали лучшие хирурги страны
В Улан-Удэ состоялся III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа
Текст: Валентин Соколов
На мероприятие прибыли лучшие специалисты своего дела. Причем, помимо обмена опытом и обсуждения современных направлений развития отрасли, врачи провели сложнейшие показательные операции.
Стратегическое значение
Мероприятие проходило в Улан-Удэ несколько дней. 28 сентября прибывших в Бурятию врачей встречал лично глава республики Алексей Цыденов. А на следующий день на базе Детской республиканской клинической больницы прошел непосредственно сам III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология», организованный Российским обществом хирургов.
В столице Бурятии звезды российской хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока обсудили актуальные вопросы современной хирургии, поделились опытом с врачами нашего региона.
- Мы понимаем, что в эти непростые времена хирурги всегда на передовой. Перед вами всегда стояли и будут стоять большие задачи. Ваша работа – сложная, напряженная и ответственная, - обратилась к прибывшим в республику врачам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
По ее словам, хирургия – это одно из базовых направлений нашего здравоохранения. Однако в последнее время престиж хирургических специальностей снижается. И такие съезды помогают привлечь внимание молодежи к этому направлению.
- Это важно для развития хирургии в Республике Бурятия для того, чтобы в хирургию приходили молодые доктора, - говорила Евгения Лудупова.
Кроме того, съезд имеет и стратегическое значение. Ведь хирургия – это отрасль, которая требует постоянного обмена опытом, развития.
- Через такие съезды формируется плодотворное сотрудничество с нашими выдающимися специалистами. Наша задача – продолжить это сотрудничество. Уже подписано соглашение, прописана дорожная карта: как дальше будет развиваться хирургия в Бурятии, - рассказала министр.
Обмен опытом
Среди почетных гостей съезда был заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. Который перед началом мероприятия в ДРКБ поделился своим мнением о происходящем: «Это большая ступенька для роста не только хирургов, но и для всего персонала больницы, которые смогут помогать людям, жителям Бурятии».
Перед съездом для врачей устроили экскурсию по учреждениям здравоохранения Улан-Удэ. В том числе по новому Республиканскому онкологическому диспансеру.
- Вчера объехал три больницы и был в восторге. Онкоцентр – эталонный, сюда можно привозить на экскурсии из соседних стран. Операционные даже названы по великим рекам Бурятии. Я сегодня буду оперировать в операционной «Хаим», - поделился впечатлениями Бадма Башанкаев.
Кроме обсуждения современных направлений развития хирургии, в рамках съезда было запланировано проведение показательных операций.
- Тематикой нашего сегодняшнего собрания мы избрали неотложную хирургию. Очень большой пласт плановой хирургии - это хирургия грыж любой локализации. Полных два дня мы будем работать. Это будет и теоретическая, докладная части и живая хирургия. Ведущие специалисты страны будут оперировать в Республиканской больнице и транслировать свои операции на экран в конферец-зал с обратной связью. Любой участник съезда может задать вопрос и получить ответ, - говорил перед началом мероприятия главный хирург ДФО, директор Школы медицины ДВФУ Кирилл Стегний.
Это позволило врачам из Бурятии обучиться у ведущих специалистов страны. Впрочем, по словам Евгении Лудуповой, у медиков республики также есть опыт, которым можно поделиться.
- В прошлом году у нас проведена первая трансплантация почек. Сейчас мы ставим себе задачу дальнейшего развития этого направления, - отметила она.
В итоге съезд завершился, все операции проведены успешно. Думается, что подобные мероприятия, проводимые на территории республики, не только стимулируют развитие здравоохранения, но и повышают престиж нашего региона.
Фото: «Номер один»
Стратегическое значение
Мероприятие проходило в Улан-Удэ несколько дней. 28 сентября прибывших в Бурятию врачей встречал лично глава республики Алексей Цыденов. А на следующий день на базе Детской республиканской клинической больницы прошел непосредственно сам III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология», организованный Российским обществом хирургов.
В столице Бурятии звезды российской хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока обсудили актуальные вопросы современной хирургии, поделились опытом с врачами нашего региона.
- Мы понимаем, что в эти непростые времена хирурги всегда на передовой. Перед вами всегда стояли и будут стоять большие задачи. Ваша работа – сложная, напряженная и ответственная, - обратилась к прибывшим в республику врачам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
По ее словам, хирургия – это одно из базовых направлений нашего здравоохранения. Однако в последнее время престиж хирургических специальностей снижается. И такие съезды помогают привлечь внимание молодежи к этому направлению.
- Это важно для развития хирургии в Республике Бурятия для того, чтобы в хирургию приходили молодые доктора, - говорила Евгения Лудупова.
Кроме того, съезд имеет и стратегическое значение. Ведь хирургия – это отрасль, которая требует постоянного обмена опытом, развития.
- Через такие съезды формируется плодотворное сотрудничество с нашими выдающимися специалистами. Наша задача – продолжить это сотрудничество. Уже подписано соглашение, прописана дорожная карта: как дальше будет развиваться хирургия в Бурятии, - рассказала министр.
Обмен опытом
Среди почетных гостей съезда был заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. Который перед началом мероприятия в ДРКБ поделился своим мнением о происходящем: «Это большая ступенька для роста не только хирургов, но и для всего персонала больницы, которые смогут помогать людям, жителям Бурятии».
Перед съездом для врачей устроили экскурсию по учреждениям здравоохранения Улан-Удэ. В том числе по новому Республиканскому онкологическому диспансеру.
- Вчера объехал три больницы и был в восторге. Онкоцентр – эталонный, сюда можно привозить на экскурсии из соседних стран. Операционные даже названы по великим рекам Бурятии. Я сегодня буду оперировать в операционной «Хаим», - поделился впечатлениями Бадма Башанкаев.
Кроме обсуждения современных направлений развития хирургии, в рамках съезда было запланировано проведение показательных операций.
- Тематикой нашего сегодняшнего собрания мы избрали неотложную хирургию. Очень большой пласт плановой хирургии - это хирургия грыж любой локализации. Полных два дня мы будем работать. Это будет и теоретическая, докладная части и живая хирургия. Ведущие специалисты страны будут оперировать в Республиканской больнице и транслировать свои операции на экран в конферец-зал с обратной связью. Любой участник съезда может задать вопрос и получить ответ, - говорил перед началом мероприятия главный хирург ДФО, директор Школы медицины ДВФУ Кирилл Стегний.
Это позволило врачам из Бурятии обучиться у ведущих специалистов страны. Впрочем, по словам Евгении Лудуповой, у медиков республики также есть опыт, которым можно поделиться.
- В прошлом году у нас проведена первая трансплантация почек. Сейчас мы ставим себе задачу дальнейшего развития этого направления, - отметила она.
В итоге съезд завершился, все операции проведены успешно. Думается, что подобные мероприятия, проводимые на территории республики, не только стимулируют развитие здравоохранения, но и повышают престиж нашего региона.
Фото: «Номер один»
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