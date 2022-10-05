Общество 05.10.2022 в 11:28
В Улан-Удэ ложно минировали военкомат Бурятии
Взрывотехники ОМОН произвели осмотр здания, опасных предметов и устройств не обнаружено
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня утром поступило сообщение об угрозе взрыва в административном здании Военного комиссариата республики по улице Боевая, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и гражданских лиц.
Взрывотехники ОМОН в ходе профилактического осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардия
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и гражданских лиц.
Взрывотехники ОМОН в ходе профилактического осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардия