С заботой о пожилых

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О том, как в республике работают над созданием комфортной жизни для пожилых, рассказала министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.- Ко Дню пожилых людей разработан республиканский план, он включает в себя более 500 мероприятий, которые будут проводиться во всех районах Бурятии в течение месяца. Запланирован целый ряд благотворительных спектаклей и концертов, тематических книжных выставок, фотовыставок, спортивных турниров и соревнований.В лечебно-профилактических учреждениях республики состоятся месячники по диспансеризации пожилых людей с привлечением узких специалистов. Мои коллеги по всей республике традиционно проведут выездные консультации по вопросам социального обслуживания населения в отдаленных селах.В стационарных учреждениях министерства уже стартовали музыкальные и спортивные мероприятия, состоятся выставки рисунков, показы фильмов, праздничных концертов и многое другое.И, конечно же, мы будем привлекать всех пожилых людей к участию в праздничных мероприятиях.- Ежегодно на предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста направляется порядка 2,5 млрд рублей. В этом году работа продолжается. Все социальные выплаты предоставляются в установленные сроки в полном объеме. Финансирование увеличивается год от года, в том числе и в рамках реализации мероприятий по национальному проекту «Демография».- Благодаря нацпроекту «Демография» удалось пополнить материально-техническую базу наших учреждений, где обслуживание получает более 2 400 граждан, нуждающихся в уходе. Открыты пункты проката технических средств реабилитации, специалисты повышают свою квалификацию, создана служба сиделок.Сегодня уже работают 120 высококвалифицированных профессионально обученных сиделок, взяв на себя заботу и обслуживание 230 пожилых граждан и инвалидов.В работу по созданию системы долговременного ухода вовлечено также пять негосударственных организаций, также занимающихся социальным обслуживанием на дому, в стационарной и полустационарной форме.На базе центра «Доверие» мы открыли отделение дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов. Здесь работает зал активного досуга, лечебной физкультуры, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, столовая, комната отдыха.Еще одно важное направление - взаимодействие с частными медицинскими организациями. Они взяли на себя оказание медпомощи тем пожилым людям (65+), кто по состоянию здоровья не может посетить поликлиники самостоятельно, но при этом нуждается в постоянном медицинском патронаже. На эти цели выделено свыше 9 млн рублей. На сегодня услуги получает 71 человек.Реализация всех этих мероприятий стала возможна благодаря финансированию федерального центра в рамках нацпроекта «Демография».- Тысячи жителей республики стали слушателями Университета третьего возраста. До пандемии работало 154 факультета по различным направлениям, ежегодно обучение проходило более 35 тыс. человек.После периода пандемии коронавируса активность наших пенсионеров только возросла. Сейчас они выбирают «социальный туризм». С апреля 2022 года, когда были сняты ограничения, и по сегодняшний день около 1 800 граждан пожилого возраста совершили почти 70 выездов по историческим и культурным местам Бурятии.- Мы выходим на финишную прямую. На сегодня готовность объекта составляет более 65%. Большая доля финансирования на строительство пансионата нового типа выделена именно в 2022 году, это почти 670 млн рублей. Общая стоимость строительства составляет 1,2 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию мы планируем в 2023 году.В настоящий момент объявлены торги на поставку оборудования, мебели и техники. Всего на сайте госзакупок размещен 31 лот общей стоимостью 64 млн рублей.Фото: Предоставлено министерство социальной защиты населения Бурятии