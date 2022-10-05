Общество 05.10.2022 в 15:44

Жители Бурятии сильно рискуют, выходя на улицы

Каждое четвертое ДТП в республике связано с наездом на пешехода
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Текст: Номер один
Жители Бурятии сильно рискуют, выходя на улицы
В Бурятии наезды на пешеходов, по-прежнему, являются одним из основных видов ДТП. Практически каждое четвертое происшествие на дороге связано с наездом на пеших участников дорожного движения. Основная причина наездов – элементарное пренебрежение требованиями ПДД как водителями, так и пешеходами, сообщили в республиканском МВД.

По итогам девяти месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 179 наездов на пешеходов, в которых 21 человек погиб (в т.ч. два ребенка) и 166 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести (39 из них – дети).

Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 116 ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано 63 наезда: из них 48 – на нерегулируемых, 15 – на регулируемых.
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До 30% происшествий с участием пешеходов (48 ДТП) происходят в темное время суток. По собственной неосторожности пеших участников дорожного движения зафиксировано 67 ДТП, в которых 14 граждан погибли и 54 ранены.

В целях профилактики ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в Улан-Удэ установлены автоматизированные комплексы, фиксирующие такой вид нарушения как непредоставление преимущества в движении пешеходу. С начала года этими  комплексами зафиксировано 9400 таких нарушений.

Госавтоинспекция региона призывает водителей к внимательности за рулем транспортных средств и неукоснительному соблюдению ПДД. Помните - при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость движения. Пешеходам также стоит быть внимательнее на проезжей части: перед тем как переходить дорогу, следует убедиться в отсутствии автомобилей или их полной остановке.

Фото: МВД по Бурятии
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