В Улан-Удэ всерьез возьмутся за нарушителей правил парковки

Вопрос нарушений правил парковки на городских дорогах обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ под председательством мэра Игоря Шутенкова.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12 маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в микрорайоне Аэропорт.По информации ГИБДД, с начала года по результатам работы «Паркона» вынесено 18 192 постановлений об административных правонарушениях.- Весь год «Паркон» ездит по этим 12 маршрутам. К примеру, по улице Коммунистической вынесено почти 5 тысяч постановлений, но ситуация не меняется. Тогда нужно отрабатывать по одной улице. Ведь «Паркон» нужен в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей. Сейчас же автомобили как стояли, так и стоят. На улице Добролюбова машины ставят одни и те же люди, используют дорогу как стоянку и сужают проезжую часть. Давайте предложим две улицы – Добролюбова и Коммунистическая, и будем отрабатывать именно их в течение месяца. Подготовьте письмо в ГИБДД за моим именем, организуйте работу точечно, - поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Для того, чтобы очистить дороги от хаотичных стоянок депутат Сергей Бурдиков предложил вынести вопрос на уровень региона, чтобы перенести полномочия по составлению штрафов с ГИБДД на Управление административного контроля КГХ. По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани работа построена именно так. Как следствие, количество штрафов в этих городах выросло в несколько раз и теперь нарушители думают дважды, прежде чем оставить машину на проезжей части. Предложение включили в протокол заседания для рассмотрения.Главы администраций Железнодорожного и Советского районов Николай Попов и Евгений Эрдыниев указали проблемные улицы – Советская и Путейская. Их также включили в протокол для проработки.Фото: мэрия Улан-Удэ