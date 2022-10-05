Общество 05.10.2022 в 16:05

Губит людей вода

То, что бежит из-под крана, пить можно не всегда
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Текст: Номер один
Губит людей вода
Точнее, конечно, можно, но за последствия отвечает сам пьющий. Впрочем, в развитых регионах жители уже давно покупают питьевую воду. А мы отстаем… 

Очередное тревожное известие прокралось на просторы Интернета из прибайкальского села Татаурово. Обеспокоенные жители рассказали, что в некоторых домах из крана льется вода с сильным запахом хлора.

«Люди обратились в Роспотребнадзор. Сходили в ЖКХ. Сказали ждать несколько дней до выяснения обстоятельств. Но как им быть? Ни помыться, ни покушать, ни сварить. Говорят: таскайте воду от частников. Но, извините меня, на третий этаж с ведрами бегать. А у нас больше половины пожилых людей живет. В ЖКХ говорят, что ничего не сыпали и не лили», - говорится в сообщении.

Ах эта поразительная способность людей удивляться нашему ЖКХ. Ведь девиз нашего коммунального комплекса – «Возможно все!». Конечно, не совсем все – вино из кранов точно не польется, а вот подозрительная, дурно пахнущая жидкость непонятного цвета – это вполне.

Возможно, это политика по выравниванию регионов. Ведь в Бурятии давно мечтают жить как в Москве. А там воду из-под крана не пьют - грязная. Так чем мы хуже?

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