Общество 05.10.2022 в 16:06

В Бурятии «черные» лесорубы пилили тайгу под шум работы карьера

Звукомаскировка не помогла – лесничие совместно с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска брали их тихой ночью


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В Бурятии «черные» лесорубы пилили тайгу под шум работы карьера
В Бурятии сотрудники Заудинского лесничества при патрулировании леса в Тарбагатайском районе обнаружили спиленные и готовые к погрузке сосны недалеко от каменного карьера. Лесничие совместно с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска устроили засаду на нарушителей. Этой же ночью на месте рубки появились трое мужчин и принялись загружать спиленную древесину в телегу и автомобиль УАЗ.

Лесники вышли из укрытия, а нарушители, оставив автомобиль, прицеп и древесину, разбежались в разные стороны. Лесничим удалось задержать организатора незаконной рубки. Им оказался житель Тарбагатайского района. Он рассказал, что вместе со знакомыми он узнал расписание работы на каменном карьере и, чтобы не привлекать внимание и не создавать лишний шум, нарушители незаконно заготавливали древесину именно в часы работы карьерной техники.

Мужчины успели заготовить 13 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 270 тысяч рублей, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Самодельный прицеп, УАЗ и незаконно заготовленная древесина  изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh
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черные лесорубы засада задержание

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