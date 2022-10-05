Общество 05.10.2022 в 16:23

Более семисот жителей Бурятии остаются в списке «обманутых дольщиков»

По их числу республика занимает второе место в ДФО
A- A+
Текст: Константин Воронов
Более семисот жителей Бурятии остаются в списке «обманутых дольщиков»
Органы прокуратуры Дальнего Востока продолжают работу по восстановлению нарушенных жилищных прав граждан – участников долевого строительства.

Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России по ДФО, в 7 регионах округа значится 46 объектов незавершенного строительства. Ключи от квартир ожидают 3572 участника долевого строительства. В Хабаровском крае насчитывается 16 таких объектов (1638 чел.), в Бурятии – 12 (784 чел.), Приморском крае – 6 (593 чел.), Якутии – 6 (483 чел.), Забайкальском крае – 3 (17 чел.), Амурской области – 2 (58 чел.), Еврейской автономной области – 1 (1 чел.).

«Органами прокуратуры в этом году в дальневосточных регионах вскрыто более 360 нарушений закона, допущенных при строительстве жилых домов. По инициативе прокуроров 85 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 3 уголовных дела. Из единого реестра проблемных объектов исключено 8 долгостроев», - рассказали в надзорном ведомстве.

Так, в Приморском крае прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с деньгами 179 дольщиков, вложенными в строительство жилого дома по ул. Сафонова во  Владивостоке в период 2016-2021 гг. на сумму более 380 млн рублей. Несмотря на то, что на счета компании поступили средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками, строительство многоквартирного дома не завершено, объект в эксплуатацию не введен.

В Амурской области под контролем прокуратуры строятся дома для дольщиков в жилом комплексе «Современник». До конца этого года ключи от квартир в новых домах получат 17 «обманутых дольщиков». Еще 41 гражданин получит жилье в 2023 году.

В сентябре приговором суда за совершение мошеннических действий с деньгами дольщиков осужден гендиректор организации, строивший многоквартирный дом по ул. Столичная в Улан-Удэ.

Как заверили в прокуратуре, в настоящее время «выработаны и реализуются дополнительные меры, направленные на своевременное восстановление прав дольщиков».

Фото: «Номер один»
Теги
обманутые дольщики прокуратура

Все новости

В Бурятии ребенок устроил крупный пожар
05.10.2022 в 17:36
В Бурятии позаботились о помощи в заготовке дров семьям мобилизованных
05.10.2022 в 17:29
За две недели из Монголии в Бурятию вернулось почти пять тысяч автомобилей
05.10.2022 в 17:18
В Забайкалье расследуют избиения детей воспитателем спортлагеря
05.10.2022 в 17:04
В Бурятии в сентябре зарегистрировано рекордное число новых браков
05.10.2022 в 16:42
В Бурятии продолжаются тренировки с мобилизованными военнослужащими
05.10.2022 в 16:37
Более семисот жителей Бурятии остаются в списке «обманутых дольщиков»
05.10.2022 в 16:23
В Бурятии «черные» лесорубы пилили тайгу под шум работы карьера
05.10.2022 в 16:06
Губит людей вода
05.10.2022 в 16:05
В Улан-Удэ всерьез возьмутся за нарушителей правил парковки
05.10.2022 в 15:58
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Бурятии позаботились о помощи в заготовке дров семьям мобилизованных
Созданы специальные комиссии, которые работают с обращениями семей и пожилых родителей призванных мужчин
05.10.2022 в 17:29
За две недели из Монголии в Бурятию вернулось почти пять тысяч автомобилей
Однако, общая динамика потоков по-прежнему отрицательная
05.10.2022 в 17:18
В Забайкалье расследуют избиения детей воспитателем спортлагеря
Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц спортивной школы №5 Читы
05.10.2022 в 17:04
В Бурятии в сентябре зарегистрировано рекордное число новых браков
Аномально высокую регистрацию браков объясняют частичной мобилизацией
05.10.2022 в 16:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru