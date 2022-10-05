Более семисот жителей Бурятии остаются в списке «обманутых дольщиков»

Органы прокуратуры Дальнего Востока продолжают работу по восстановлению нарушенных жилищных прав граждан – участников долевого строительства.Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России по ДФО, в 7 регионах округа значится 46 объектов незавершенного строительства. Ключи от квартир ожидают 3572 участника долевого строительства. В Хабаровском крае насчитывается 16 таких объектов (1638 чел.), в Бурятии – 12 (784 чел.), Приморском крае – 6 (593 чел.), Якутии – 6 (483 чел.), Забайкальском крае – 3 (17 чел.), Амурской области – 2 (58 чел.), Еврейской автономной области – 1 (1 чел.).«Органами прокуратуры в этом году в дальневосточных регионах вскрыто более 360 нарушений закона, допущенных при строительстве жилых домов. По инициативе прокуроров 85 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 3 уголовных дела. Из единого реестра проблемных объектов исключено 8 долгостроев», - рассказали в надзорном ведомстве.Так, в Приморском крае прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с деньгами 179 дольщиков, вложенными в строительство жилого дома по ул. Сафонова во Владивостоке в период 2016-2021 гг. на сумму более 380 млн рублей. Несмотря на то, что на счета компании поступили средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками, строительство многоквартирного дома не завершено, объект в эксплуатацию не введен.В Амурской области под контролем прокуратуры строятся дома для дольщиков в жилом комплексе «Современник». До конца этого года ключи от квартир в новых домах получат 17 «обманутых дольщиков». Еще 41 гражданин получит жилье в 2023 году.В сентябре приговором суда за совершение мошеннических действий с деньгами дольщиков осужден гендиректор организации, строивший многоквартирный дом по ул. Столичная в Улан-Удэ.Как заверили в прокуратуре, в настоящее время «выработаны и реализуются дополнительные меры, направленные на своевременное восстановление прав дольщиков».Фото: «Номер один»