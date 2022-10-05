В Бурятии продолжаются тренировки с мобилизованными военнослужащими

В Бурятии в подразделениях специального назначения Восточного военного округа организована подготовка мобилизованных военнослужащих. Инструкторы после распределения нового личного состава по военно-учётным специальностям приступили к более углубленной огневой и тактической подготовке. Тренировки проводятся с учетом особенностей и специфики военно-учетных специальностей, сообщили в пресс-службе ВВО.Помимо стрельб из различных видов стрелкового оружия, инструкторы уделяют больше внимание элементам тактической подготовки. Мобилизованные военнослужащие самостоятельно выбирают наиболее выгодные огневые рубежи, оптимальные пути передвижения.Также на практике выполняются упражнения по ведению боя в городских условиях и пересеченной местности. Отдельное внимание уделили тренировкам по ориентированию на местности. Военнослужащие во время тренировок использовали дымовые шашки, холостые боеприпасы.На танкодроме танкового соединения Восточного военного округа под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие запаса совершенствуют навыки управления техникой. Перед ними стоит задача преодолеть сложный участок трассы за короткий промежуток времени. Среди мобилизованных военнослужащих есть как танкисты по образованию, так и трактористы, операторы бульдозеров. С поставленной задачей справились все мобилизованные.Помимо этого на полигоне Сосновый бор началась огневая подготовка с экипажами танков и БМП-2. Мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки заряжания вооружения, прицеливания, ведения боевой стрельбы.Фото: function.mil.ru