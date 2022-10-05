В Бурятии в сентябре зарегистрировано рекордное число новых браков

За последние десять дней в загсах Бурятии зарегистрировано рекордное число новых браков. Ранее в республике их обычное количество в среднем составляло 20-30, а 21 сентября - всего 13 браков. Однако после объявления о частичной мобилизации число зарегистрированных браков подскочило в десятки раз. Так, 22 сентября заключено уже 137 браков, 23 сентября - 234 брака, а до конца месяца марш Мендельсона сыграли 1056 парам. Всего в сентябре в мобильном режиме появилось 1338 новых семей. Что в два раза выше, чем месяцем ранее, когда сочетались браком всего 703 семьи.Столь аномально высокая и массовая регистрация записей актов гражданского состояния объясняется неожиданно наступившей мобилизацией, официально объявленной частичной. В результате большому числу пар, откладывающих официальную регистрацию отношений, пришлось поторопиться. Как объясняют юристы, если мобилизованный не имеет семьи, то выплаты в случае его официально подтвержденной гибели на специальной военной операции (СВО) получат его родители. Однако объем помощи может быть более существенным, например, в случае гибели законного кормильца, когда меры господдержки распространяются и на супругу, и на наследников погибшего в ходе СВО вплоть до достижения ими совершеннолетия и поступления в вузы.И если кризисы обычно разводят пары, то мобилизация, получается, их сводит.Можно добавить, что подобная динамика регистраций браков резко сошла на нет, после того как региональные власти 30 сентября заявили о выполнении поставленных Москвой планов по набору мобилизованных. Уже 1 октября число зарегистрированных браков вернулось к обычным параметрам - 40 записей в сутки.Фото: «Номер один»