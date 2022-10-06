Общество 06.10.2022 в 06:00

Сбежавшие из Бурятии в Монголию «туристы» столкнулись с массой проблем

Главная из них - жилищная
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Текст: Дмитрий Родионов
Сбежавшие из Бурятии в Монголию «туристы» столкнулись с массой проблем
Аренда жилья в Монголии из-за наплыва жителей Бурятии подорожала в несколько раз, сообщают в «эвакуационных» бурятских чатах. В результате многие уехавшие оказались в сложном финансовом положении. У некоторых эмигрантов закончились деньги и понемногу часть из них стала возвращаться назад, чему способствуют заявления чиновников о выполнении планов по мобилизации. О трудной жизни бурятских мигрантов на чужбине - в материале «Номер один».

Туристы поневоле

Как уже сообщалось, почти две недели продолжается выезд жителей Бурятии, в основном мужчин молодого и среднего возраста, в соседнюю Монголию. Точное количество уехавших пока неизвестно, в чатах говорится о тысячах людей, пересекших за последнюю неделю границу на автопереходе «Кяхта - Алтан-Булак», ставшем главными воротами выездного потока из республики. К этому можно добавить и дополнительные рейсы Hunnu Air,  запущенные после 21 сентября по маршруту «Улан-Удэ - Улан-Батор».

«Номер один» удалось связаться с некоторыми уехавшими, все они говорят о сложностях, с которыми столкнулись при переезде.

- Решение об отъезде принимали спонтанно, - говорит Аюр, менеджер одного из супермаркетов Улан-Удэ. - 23 сентября написал заявление об увольнении, и вместе с другом мы к вечеру оказались на границе. - Туда нас отвез отец на своей машине, планировали на ней ехать до Улан-Батора, но за место в очереди с нас запросили 20 тысяч, и мы решили подсесть в другую машину, найдя в очереди знакомых.

Спекулятивный рост

Как рассказывает Аюр, им повезло снять «двушку» за 25 тыс. рублей в месяц. Но уже через несколько дней все доступные квартиры в Улан-Баторе разобрали и аналогичное жилье сдавалось уже в два раза дороже. По словам мигранта, на цены больше повлиял поток в Монголию эмигрантов из Москвы, Иркутска и Читы, использующих Бурятию и Монголию как транзитное направление.

В результате, если Booking в начале выдавал свыше 100 свободных гостиниц, то к концу месяца речь шла уже о десятках. Причем в основном остались самые дорогие гостиницы  стоимостью около 100 долларов в сутки. Однако и относительно недорогие отели «без звезд» стоимостью около 30 долларов в сутки не подходят для мигрантов - слишком дорого.

Дороговизна жилья не главная проблема в Улан-Баторе.

- Монголия не особо развитая страна, и здесь высок уровень безработицы,  сами монголы часто ищут работу за границей, поэтому нам трудно здесь устроиться, - говорят уехавшие.

«Косить по-крупному»

Впрочем, всегда есть варианты. Например, в чатах предлагается: «Есть работа в сельхозе на сенокос: прессованное сено разгружать и загружать. На свежем воздухе, частное хозяйство в 100 км от УБ. Транспорт, жилье и питание включено. Зарплата наличными 50 тыс. тугров (около 1 тыс. рублей) в день. Десять дней работы».

Часть уехавших активно ищет варианты учебы в местных вузах, в том числе в иностранных филиалах, но таких не слишком много. Идеи открыть бизнес в Улан-Баторе витают в воздухе, но они трудно реализуемы. Как рассказывают бурятские бизнесмены, попытки вести дела в соседней стране ранее предпринимались многими, но бизнес, что называется, не складывался. В том числе из-за высокого уровня мошенничеств со стороны деловых партнеров. В новых условиях открывать бизнес в Монголии не менее рискованно.

Как отмечают в чатах, «уехали мы быстро, а теперь думаем, что тут делать дальше без работы?».

Часть уехавших, похоже, была дезориентирована. В ее рядах распространение получило употребление алкоголя. В результате в чатах появилось сообщение о том, что три гражданина РФ в Монголии «ударили молотком монгола, сейчас он лежит в реанимации в тяжелом состоянии».

И 26 сентября мигранты из Бурятии призвали земляков принять участие в записи «коллективного видеоизвинения от комьюнити из Бурятии за преступление,  совершенное нашими земляками прошлой ночью».

Тем не менее, как отмечают уехавшие, в целом монгольская сторона принимает их нейтрально благожелательно. Сказываются долгие культурные и экономические связи и заинтересованность в притоке квалифицированных кадров.

Спасение рядового Баира

Монголы решили ключевой вопрос для мигрантов. Ведь они могут находиться по безвизовому режиму в Монголии не более 30 дней, а потом им необходимо  выехать в Россию (для нового заезда на 30 дней), чтобы снова заехать. Этого выехавшие делать не хотят по понятным причинам. В результате монгольская сторона весьма доброжелательно отнеслась к вновь прибывшим и сделала попытку интегрировать этих, в основном образованных и активных мужчин в свою среду.

Так, на прошлой неделе им предложили получать вид на жительство (ВНЖ). Монгольская сторона явно заинтересована в привлечении российских IT-специалистов, инженеров и инвесторов.

Между тем ажиотаж на границе сошел на нет. Те, кто хотел уехать, в основном уже сделали это. Вопрос в том, сколько в итоге останется жителей Бурятии в Монголии и найдут ли они более комфортные, с точки зрения проживания, страны. Со временем большинство экстренно покинувших Бурятию вернется, но вот когда наступит это время?

«Номер один» будет следить за судьбой бурятских туристов-беженцев.

Фото: «Номер один»
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Монголия мобилизация

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