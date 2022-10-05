Общество 05.10.2022 в 17:04
В Забайкалье расследуют избиения детей воспитателем спортлагеря
Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц спортивной школы №5 Читы
Текст: Номер один
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными муниципальной спортивной школы № 5 Читы, а также должностными лицами спортивного лагеря «Жемчужина», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.
По версии следствия, должностные лица этих организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере лицо, не имеющее педагогического образования.
В результате халатного отношения к своим обязанностям указанных должностных лиц, тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого для выполнения обязанностей воспитателя детского лагеря. Этот молодой человек в июле 2022 года систематически избивал четырех несовершеннолетних воспитанников лагеря «Жемчужина», руками, скакалкой.
В настоящее время по факту систематических побоев несовершеннолетним следователи СК расследуют уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, совершенное в отношении двух и более лиц). В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.
Фото: unsplash.com
По версии следствия, должностные лица этих организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере лицо, не имеющее педагогического образования.
В результате халатного отношения к своим обязанностям указанных должностных лиц, тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого для выполнения обязанностей воспитателя детского лагеря. Этот молодой человек в июле 2022 года систематически избивал четырех несовершеннолетних воспитанников лагеря «Жемчужина», руками, скакалкой.
В настоящее время по факту систематических побоев несовершеннолетним следователи СК расследуют уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, совершенное в отношении двух и более лиц). В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.
Фото: unsplash.com
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