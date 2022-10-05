В Забайкалье расследуют избиения детей воспитателем спортлагеря

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными муниципальной спортивной школы № 5 Читы, а также должностными лицами спортивного лагеря «Жемчужина», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.По версии следствия, должностные лица этих организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере лицо, не имеющее педагогического образования.В результате халатного отношения к своим обязанностям указанных должностных лиц, тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого для выполнения обязанностей воспитателя детского лагеря. Этот молодой человек в июле 2022 года систематически избивал четырех несовершеннолетних воспитанников лагеря «Жемчужина», руками, скакалкой.В настоящее время по факту систематических побоев несовершеннолетним следователи СК расследуют уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, совершенное в отношении двух и более лиц). В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.Фото: unsplash.com