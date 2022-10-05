За две недели из Монголии в Бурятию вернулось почти пять тысяч автомобилей

В Бурятию продолжают возвращаться автомобилисты, уехавшие из региона в период первой волны частичной мобилизации. Однако общая динамика потоков по-прежнему отрицательная.По данным монгольских источников со ссылкой на информацию Главного управления охраны границы Монголии, с 23 сентября по 4 октября через погранпереходы на границе с Россией - Ханх, Боршоо, Цагаануур и Алтан-Булак - в страну въехало 4896 автомобилей с российскими номерами, а вернулось обратно 4646 автомобилей. Как отмечается, речь идёт обо всех транспортных средствах, включая грузовые и пассажирские.Как видим, отрицательная динамика составила 250 автомобилей. Статистика не показывает, об автомобилях какой вместимости идёт речь. Если сюда входят и автобусы, то разница в пассажиропотоке туда-обратно может быть довольно значительной. Причём в статистику пересечения границы входят автомобили из Монголии, Бурятии и других российских регионов.Фото: «Номер один»