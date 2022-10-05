В Бурятии позаботились о помощи в заготовке дров семьям мобилизованных

В администрациях каждого района Бурятии и в Улан-Удэ созданы специальные комиссии, которые работают с обращениями семей мобилизованных военнослужащих по вопросам обеспечения дровами. В администрации районов поступают заявки от родных и близких, на подворья выезжает комиссия, сообщили в пресс-службе правительства республики.Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене некому обратиться за помощью в заготовке дров. Также такую помощь получают одинокие матери мобилизованных военнослужащих, пожилые родители мобилизованных военнослужащих – старше 60 лет. На одну семью положено до 10 кубометров дров, а для семей на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера - до 20 кубов.Фото: pixabay.com