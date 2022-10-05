Общество 05.10.2022 в 17:29

В Бурятии позаботились о помощи в заготовке дров семьям мобилизованных

Созданы специальные комиссии, которые работают с обращениями семей и пожилых родителей призванных мужчин
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В Бурятии позаботились о помощи в заготовке дров семьям мобилизованных
В администрациях каждого района Бурятии и в Улан-Удэ созданы специальные комиссии, которые работают с обращениями семей мобилизованных военнослужащих по вопросам обеспечения дровами. В администрации районов поступают заявки от родных и близких, на подворья выезжает комиссия, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене некому обратиться за помощью в заготовке дров. Также такую помощь получают одинокие матери мобилизованных военнослужащих, пожилые родители мобилизованных военнослужащих – старше 60 лет. На одну семью положено до 10 кубометров дров, а для семей на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера - до 20 кубов.

Фото: pixabay.com
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