В Бурятии в День учителя наградили 24 лучших педагогов

В правительстве Бурятии сегодня состоялась торжественная церемония чествования победителей федерального и республиканского конкурсов на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Со словами поздравлений к конкурсантам обратился глава республики Алексей Цыденов.«Все мы начинаемся с детства, со школы. И мы все потом кем-то становимся – врачом, хлеборобом, строителем, столеваром, водителем, кем угодно. Но сначала мы ученики. И как мы пройдем школу, какие знания, а главное какое воспитание мы получим в школе, такими мы людьми и становимся. И это все в ваших руках. Именно вы формируете людей, личности, формируете будущее, настоящее нашей республики, нашей страны. И в ваших руках самое важное – чистые души, чистые разумы детей, которые приходят к нам, где вы их наполняете смыслами, знаниями.Сегодня на фоне происходящего, специальной военной операции, той непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, ваша работа приобретает еще больший смысл, еще большую значимость и важность. И сейчас первоочередными являются важность понимания, что такое честь, достоинство, ответственность, это то, что ложится на вас сейчас вдвойне. Дорогие учителя, я хочу вам пожелать, чтобы у вас хватало сил душевных и физических. У многих из вас самих мужья принимают участие в СВО, у одной из наших сегодняшних победительниц конкурса муж находится на спецоперации и ее выдержка, мудрость, – это пример для всех нас. От вашей позиции, от ваших слов, от вашего внутреннего настроя формируется и наше молодое поколение, будущее нашей страны. Я вас всех искренне поздравляю, всего вам самого наилучшего», - сказал глава Бурятии.Отметим, конкурс на звание лучшего учителя проводится ежегодно с апреля по июнь в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации и правительства Бурятии. В этом году по итогам конкурса 24 учителя признаны лучшими из лучших в своей профессии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Десять учителей получили премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, а также вошли в золотую тысячу лучших учителей Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности.Еще 14 лучших учителей отмечены премией в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета:Для учителей в этот праздничный день прозвучали музыкальные подарки в исполнении студентки 4 курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Даяны Бардуевой, класса преподавателя заслуженной артистки Российской Федерации Виктории Базаровой «Посвящение учителям» и песня «Желаю тебе, земля моя!» ученицы 8-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ Елизаветы Цыбиковой, солистки вокальной студии «Бельканто». Глеб Гармаев, ученик 10-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ прочел стихотворение «Ода учителю». В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ; из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ; 87,6 % учителей и руководителей школ – женщины; 99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования; 65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет; 85,3 % имеют высшее образование; 62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию; 69,8 % учителей – это учителя - предметники;На одного учителя в среднем приходится 17 учениковФото: egov-buryatia.ru