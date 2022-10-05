Общество 05.10.2022 в 18:12
В Бурятии в День учителя наградили 24 лучших педагогов
Они признаны победителями федерального и республиканского профессиональных конкурсов
Текст: Номер один
В правительстве Бурятии сегодня состоялась торжественная церемония чествования победителей федерального и республиканского конкурсов на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Со словами поздравлений к конкурсантам обратился глава республики Алексей Цыденов.
«Все мы начинаемся с детства, со школы. И мы все потом кем-то становимся – врачом, хлеборобом, строителем, столеваром, водителем, кем угодно. Но сначала мы ученики. И как мы пройдем школу, какие знания, а главное какое воспитание мы получим в школе, такими мы людьми и становимся. И это все в ваших руках. Именно вы формируете людей, личности, формируете будущее, настоящее нашей республики, нашей страны. И в ваших руках самое важное – чистые души, чистые разумы детей, которые приходят к нам, где вы их наполняете смыслами, знаниями.
Сегодня на фоне происходящего, специальной военной операции, той непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, ваша работа приобретает еще больший смысл, еще большую значимость и важность. И сейчас первоочередными являются важность понимания, что такое честь, достоинство, ответственность, это то, что ложится на вас сейчас вдвойне. Дорогие учителя, я хочу вам пожелать, чтобы у вас хватало сил душевных и физических. У многих из вас самих мужья принимают участие в СВО, у одной из наших сегодняшних победительниц конкурса муж находится на спецоперации и ее выдержка, мудрость, – это пример для всех нас. От вашей позиции, от ваших слов, от вашего внутреннего настроя формируется и наше молодое поколение, будущее нашей страны. Я вас всех искренне поздравляю, всего вам самого наилучшего», - сказал глава Бурятии.
Отметим, конкурс на звание лучшего учителя проводится ежегодно с апреля по июнь в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации и правительства Бурятии. В этом году по итогам конкурса 24 учителя признаны лучшими из лучших в своей профессии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Десять учителей получили премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, а также вошли в золотую тысячу лучших учителей Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности. Ими стали: Агеева Ирина Вениаминовна, Ульянова Ольга Николаевна, Богомоева Татьяна Алексеевна, Цыренова Руслана Викторовна, Найданова Соелма Дондоковна, Цыренова Эльвира Александровна, Аюшиева Светлана Иннокентьевна, Цыбикова Надежда Валерьевна, Дашидондокова Елена Александровна, Сырицына Светлана Ивановна.
Еще 14 лучших учителей отмечены премией в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета: Цырендоржиева Наталия Николаевна, Кашеня Галина Васильевна, Жаркова Светлана Александровна, Меньшикова Евгения Игоревна, Цыдыпова Елена Батожаргаловна, Михайлова Арюна Доржиевна, Сультимова Сэндэма Цырендоржиевна, Тищенко Ольга Викторовна, Шуханова Энгельсина Григорьевна, Мункуева Туяна Балдановна, Киселев Владимир Викторович, Юндунова Лариса Батуевна, Загарий Елена Георгиевна, Федотова Маргарита Владимировна.
Для учителей в этот праздничный день прозвучали музыкальные подарки в исполнении студентки 4 курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Даяны Бардуевой, класса преподавателя заслуженной артистки Российской Федерации Виктории Базаровой «Посвящение учителям» и песня «Желаю тебе, земля моя!» ученицы 8-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ Елизаветы Цыбиковой, солистки вокальной студии «Бельканто». Глеб Гармаев, ученик 10-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ прочел стихотворение «Ода учителю».
День учителя. Цифры и факты Бурятстата:
В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ;
из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ;
87,6 % учителей и руководителей школ – женщины;
99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;
65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;
85,3 % имеют высшее образование;
62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию; 69,8 % учителей – это учителя - предметники;
На одного учителя в среднем приходится 17 учеников
Фото: egov-buryatia.ru
«Все мы начинаемся с детства, со школы. И мы все потом кем-то становимся – врачом, хлеборобом, строителем, столеваром, водителем, кем угодно. Но сначала мы ученики. И как мы пройдем школу, какие знания, а главное какое воспитание мы получим в школе, такими мы людьми и становимся. И это все в ваших руках. Именно вы формируете людей, личности, формируете будущее, настоящее нашей республики, нашей страны. И в ваших руках самое важное – чистые души, чистые разумы детей, которые приходят к нам, где вы их наполняете смыслами, знаниями.
Сегодня на фоне происходящего, специальной военной операции, той непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, ваша работа приобретает еще больший смысл, еще большую значимость и важность. И сейчас первоочередными являются важность понимания, что такое честь, достоинство, ответственность, это то, что ложится на вас сейчас вдвойне. Дорогие учителя, я хочу вам пожелать, чтобы у вас хватало сил душевных и физических. У многих из вас самих мужья принимают участие в СВО, у одной из наших сегодняшних победительниц конкурса муж находится на спецоперации и ее выдержка, мудрость, – это пример для всех нас. От вашей позиции, от ваших слов, от вашего внутреннего настроя формируется и наше молодое поколение, будущее нашей страны. Я вас всех искренне поздравляю, всего вам самого наилучшего», - сказал глава Бурятии.
Отметим, конкурс на звание лучшего учителя проводится ежегодно с апреля по июнь в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации и правительства Бурятии. В этом году по итогам конкурса 24 учителя признаны лучшими из лучших в своей профессии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Десять учителей получили премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, а также вошли в золотую тысячу лучших учителей Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности. Ими стали: Агеева Ирина Вениаминовна, Ульянова Ольга Николаевна, Богомоева Татьяна Алексеевна, Цыренова Руслана Викторовна, Найданова Соелма Дондоковна, Цыренова Эльвира Александровна, Аюшиева Светлана Иннокентьевна, Цыбикова Надежда Валерьевна, Дашидондокова Елена Александровна, Сырицына Светлана Ивановна.
Еще 14 лучших учителей отмечены премией в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета: Цырендоржиева Наталия Николаевна, Кашеня Галина Васильевна, Жаркова Светлана Александровна, Меньшикова Евгения Игоревна, Цыдыпова Елена Батожаргаловна, Михайлова Арюна Доржиевна, Сультимова Сэндэма Цырендоржиевна, Тищенко Ольга Викторовна, Шуханова Энгельсина Григорьевна, Мункуева Туяна Балдановна, Киселев Владимир Викторович, Юндунова Лариса Батуевна, Загарий Елена Георгиевна, Федотова Маргарита Владимировна.
Для учителей в этот праздничный день прозвучали музыкальные подарки в исполнении студентки 4 курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Даяны Бардуевой, класса преподавателя заслуженной артистки Российской Федерации Виктории Базаровой «Посвящение учителям» и песня «Желаю тебе, земля моя!» ученицы 8-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ Елизаветы Цыбиковой, солистки вокальной студии «Бельканто». Глеб Гармаев, ученик 10-го класса гимназии № 33 Улан-Удэ прочел стихотворение «Ода учителю».
День учителя. Цифры и факты Бурятстата:
В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ;
из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ;
87,6 % учителей и руководителей школ – женщины;
99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;
65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;
85,3 % имеют высшее образование;
62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию; 69,8 % учителей – это учителя - предметники;
На одного учителя в среднем приходится 17 учеников
Фото: egov-buryatia.ru
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