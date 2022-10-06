Общество 06.10.2022 в 09:55

Мэрия Улан-Удэ дала адреса для заготовки дров

Четыре компании обещают дрова по приемлемой цене, действуют восемь торговых площадок
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Мэрия Улан-Удэ дала адреса для заготовки дров
Администрация Улан-Удэ дала горожанам «наколки» возможной заготовки дров на отопительный сезон по приемлемой цене. Названы имена предпринимателей с контактами.

ИП Догоржапова Н.Д. 89021606549 - Диспетчер          - 2200 р/м3
ИП Цырендоржиев Б.Б.  89021696626 – Диспетчер 2500 р/м3
ООО «Светобор»  89644109393 – Диспетчер 2500 р/м3.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работают восемь площадок, где можно приобрести дрова:

1. ул. Иволгинская, вблизи дома №13а, корпус 1

2. ул. Дорожная, вблизи дома №50а, корпус 2

3. ул. Комарова, ост. «Обелиск», направление - из центра города

4. ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление - из центра города

5. ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ Титан», направление - в центр города

6. 0 км Спиртзаводской трассы

7. ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»

8. ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр».


Заметим, горожане могут получить субсидию на покупку дров и угля сроком на 6 месяцев. Для оформления субсидии горожанин должен соответствовать нескольким критериям:

- иметь гражданство РФ;
- быть постоянно зарегистрированным на территории России;
- пользоваться печным отоплением;
- ежемесячный доход на всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума, что подтверждается справкой о доходах;
- не иметь задолженностей по оплате ЖКУ;
- являться льготником либо относиться к категории малоимущих;
- не иметь центрального отопления.

Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.

Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.

В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.

Фото: администрация Улан-Удэ



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