Общество 06.10.2022 в 09:55
Мэрия Улан-Удэ дала адреса для заготовки дров
Четыре компании обещают дрова по приемлемой цене, действуют восемь торговых площадок
Текст: Номер один
Администрация Улан-Удэ дала горожанам «наколки» возможной заготовки дров на отопительный сезон по приемлемой цене. Названы имена предпринимателей с контактами.
ИП Догоржапова Н.Д. 89021606549 - Диспетчер - 2200 р/м3
ИП Цырендоржиев Б.Б. 89021696626 – Диспетчер 2500 р/м3
ООО «Светобор» 89644109393 – Диспетчер 2500 р/м3.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работают восемь площадок, где можно приобрести дрова:
1. ул. Иволгинская, вблизи дома №13а, корпус 1
2. ул. Дорожная, вблизи дома №50а, корпус 2
3. ул. Комарова, ост. «Обелиск», направление - из центра города
4. ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление - из центра города
5. ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ Титан», направление - в центр города
6. 0 км Спиртзаводской трассы
7. ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»
8. ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр».
Заметим, горожане могут получить субсидию на покупку дров и угля сроком на 6 месяцев. Для оформления субсидии горожанин должен соответствовать нескольким критериям:
- иметь гражданство РФ;
- быть постоянно зарегистрированным на территории России;
- пользоваться печным отоплением;
- ежемесячный доход на всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума, что подтверждается справкой о доходах;
- не иметь задолженностей по оплате ЖКУ;
- являться льготником либо относиться к категории малоимущих;
- не иметь центрального отопления.
Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.
Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.
В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.
Фото: администрация Улан-Удэ
ИП Догоржапова Н.Д. 89021606549 - Диспетчер - 2200 р/м3
ИП Цырендоржиев Б.Б. 89021696626 – Диспетчер 2500 р/м3
ООО «Светобор» 89644109393 – Диспетчер 2500 р/м3.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работают восемь площадок, где можно приобрести дрова:
1. ул. Иволгинская, вблизи дома №13а, корпус 1
2. ул. Дорожная, вблизи дома №50а, корпус 2
3. ул. Комарова, ост. «Обелиск», направление - из центра города
4. ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление - из центра города
5. ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ Титан», направление - в центр города
6. 0 км Спиртзаводской трассы
7. ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»
8. ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр».
Заметим, горожане могут получить субсидию на покупку дров и угля сроком на 6 месяцев. Для оформления субсидии горожанин должен соответствовать нескольким критериям:
- иметь гражданство РФ;
- быть постоянно зарегистрированным на территории России;
- пользоваться печным отоплением;
- ежемесячный доход на всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума, что подтверждается справкой о доходах;
- не иметь задолженностей по оплате ЖКУ;
- являться льготником либо относиться к категории малоимущих;
- не иметь центрального отопления.
Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.
Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.
В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.
Фото: администрация Улан-Удэ