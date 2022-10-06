Мэрия Улан-Удэ дала адреса для заготовки дров

Администрация Улан-Удэ дала горожанам «наколки» возможной заготовки дров на отопительный сезон по приемлемой цене. Названы имена предпринимателей с контактами.ИП Догоржапова Н.Д. 89021606549 - Диспетчер - 2200 р/м3ИП Цырендоржиев Б.Б. 89021696626 – Диспетчер 2500 р/м3ООО «Светобор» 89644109393 – Диспетчер 2500 р/м3.Как сообщает пресс-служба мэрии, работают восемь площадок, где можно приобрести дрова:1. ул. Иволгинская, вблизи дома №13а, корпус 12. ул. Дорожная, вблизи дома №50а, корпус 23. ул. Комарова, ост. «Обелиск», направление - из центра города4. ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление - из центра города5. ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ Титан», направление - в центр города6. 0 км Спиртзаводской трассы7. ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»8. ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр».Заметим, горожане могут получить субсидию на покупку дров и угля сроком на 6 месяцев. Для оформления субсидии горожанин должен соответствовать нескольким критериям:- иметь гражданство РФ;- быть постоянно зарегистрированным на территории России;- пользоваться печным отоплением;- ежемесячный доход на всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума, что подтверждается справкой о доходах;- не иметь задолженностей по оплате ЖКУ;- являться льготником либо относиться к категории малоимущих;- не иметь центрального отопления.Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.Фото: администрация Улан-Удэ