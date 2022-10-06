Общество 06.10.2022 в 10:40

США выделят Монголии 3 млн долларов на модернизацию энергетики

Депутаты парламента Монголии провели встречу с членом Палаты представителей США
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США выделят Монголии 3 млн долларов на модернизацию энергетики
США предоставят дополнительное финансирование в размере 3 млн долларов для модернизации энергетического сектора Монголии и поддержки надлежащего управления. Об этом заявила член Палаты представителей, сопредседатель группы дружбы США-Монголия в Конгрессе США Диной Тайтус.

Она сказала, что окажет всю возможную поддержку со своей стороны для дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает МОНЦАМЭ.

Делегация парламента Монголии во главе с депутатом, председателем Постоянного комитета ВГХ по вопросам юстиции Л.Мунхбаатаром встретилась с членом Палаты представителей США.

Поздравив с 35-летием установления дипломатических отношений между двумя странами председатель Постоянного комитета ВГХ по вопросам юстиции Л.Мунхбаатар отметил XV консультативную встречу и первую стратегическую встречу между МИД Монголии и Госдепартаментом США, которые прошли в Улан-Баторе 24 августа 2022 года.

Кроме того, он кратко представил политику долгосрочного развития «Видение-2050», и в этом контексте выразил желание расширить экономическое сотрудничество между Монголией и США в области энергетики, продовольственной безопасности, информационной и коммуникационной безопасности и в других областях.

Фото: montsame.mn

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