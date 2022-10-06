Общество 06.10.2022 в 11:37

В Улан-Удэ не могут расширить систему контроля качества воздуха

Вопрос уперся в финансы и непреклонную позицию гидрометцентра
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ не могут расширить систему контроля качества воздуха
Улан-Удэ является одним из самых «грязных» городов РФ. По этой причине здесь надо уделять повышенное внимание расширению системы мониторинга качества воздуха. К сожалению, год проходит за годом, а сдвигов не происходит.

Важнее всего увеличить количество автоматических станций контроля, работающих под эгидой Бурятского гидрометцентра. Их в Улан-Удэ три – на ул. Бабушкина, Революции 1905 г. и на пр. 50-летия Октября.

В этих местах, безусловно, необходимо проводить регулярные замеры. Но для того, чтобы власти обладали более объективной картиной, надо начать наблюдение за качеством воздуха и в других точках. Например, в микрорайонах плотной частной застройки на Левом берегу Селенги.

Однако добиться расширения мониторинговой сети не удалось ни к началу прошлого отопительного сезона, ни к нынешнему.

«Мы несколько раз писали письма по этому поводу, просили расширить. Нам отказываю. Ссылаются на законодательство, согласно которому в городах с населением от 300 тыс. до 500 тыс. человек достаточно от трех до пяти постов. А три уже есть, требование соблюдено. Мы с ними поборолись, но результатов достигнуто не было», - рассказала «Номер один» об истории ситуации министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Теперь республика хочет предпринять очередную попытку – в рамках федеральной программы «Чистый воздух», куда смогла попасть Бурятия. Тем более, что систему мониторинга воздуха желательно бы расширить не только в Улан-Удэ, но и в других местах республики.

«Недавно собирались с Роспотребнадзором, рассматривали эти вопросы. На следующей неделе, предварительно, хотим посовещаться с Росгидрометом. Этот вопрос находится в зоне внимания нашего министерства», - отметила министр.

Улан-удэнцы-активисты пару лет назад развернули в городе свою общественную сеть мониторинга, которая начала регистрировать уровень загрязнения воздуха взвешенными частицами. Проект реализован совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF России). Собранные данные находятся в свободном доступе на сайте https://baikal20.ru/.  

«Проблема загрязнения воздуха в городе очевидна каждому, это не обходит никого стороной. Все мы, жители Улан-Удэ, чувствуем влияние грязного воздуха на себе - постоянная головная боль, сложно дышать, першение в горле, и это не весь перечень неприятных ощущений. Наша задача - привлечь внимание жителей и призвать к совести чиновников. Каждый день мы выкладываем результаты мониторинга воздуха, которые получаем с установленных нами в разных частях города датчиков. Наглядно на цифрах видно, насколько неудовлетворительной является ситуация», - пишут активисты.

По словам министра, эти данные были учтены, когда делались сводные расчеты по выбросам и другие работы. Но, увы, официально информацию от общественной сети гидрометцентр не признает.

Идея приобрести в собственность республики мобильный комплекс, который можно было направлять в разные точки Улан-Удэ и другие населенные пункты Бурятии для измерения качества воздуха по разным параметрам, увы, забуксовала.

«Пока этот вопрос оставили. Такие мобильные станции должны быть «привязаны» к стационарной лаборатории. А ее в ведении республики нет. Хотели также создать и региональные стационарные посты, показания которых бы признавались. Но пока эти вопросы не продвигаются - все выливается в деньги. Мы считали. Например, создание стационарной лаборатории – это тогда было около 100 миллионов. И необходимо не просто приобрести, но потом содержать, укомплектовать квалифицированными лаборантами, покупать реагенты. Когда мы были в Татарстане, нам сказали, что на только поверку оборудования уходит миллион в год. Но в Татарстане и бюджет другой. В Красноярске есть своя лаборатория, мы в ней были. Это нагрузка на краевой бюджет, на республиканский. Мы в Бурятии все эти вопросы очень хорошо рассматривали», - констатировала Наталья Тумуреева.

В связи с такой ситуацией остается открытым вопрос, насколько реально эффективной окажется борьба за чистый воздух в Улан-Удэ? Не получится ли так, что, увидев хорошие показатели на трех гидрометцентровских станциях контроля, чиновники успокоятся, оставив без внимания ситуацию на Левом берегу и иных местах города? Необходимо что-то срочно делать, дабы избежать попадания в ловушку экологического самообмана.

Фото: «Номер один»
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