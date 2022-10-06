В Бурятии школьники разбудили спящих жильцов загоревшегося дома

В Бурятии сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о возгорании в жилой квартире двухквартирного дома по улице Бянкина в селе Слобода Бичурского района Бурятии.Возгорание увидели проходящие мимо ученики 7 и 8 класса Посельской средней общеобразовательной школы Кирилл Данилов и Анатолий Конов, которые вызвали пожарных и разбудили спящих жильцов квартиры. К месту пожара сбежались жители соседних домов и начали тушить возгорание водой.К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части №35 пятнадцатого Бичурского отряда ГПС РБ. Когда пожарные прибыли на место, местные жители уже локализовали открытый огонь. Огнеборцы ликвидировали оставшееся пламя за 16 минут.«Хочется выразить огромную благодарность местным жителям, которые тушили пожар своими силами до приезда пожарных. Благодаря их работе огонь не перекинулся на вторую квартиру. А также ребятам, которые не прошли стороной, вызвали пожарных и разбудили жильцов», - сказал начальник пожарной части Александр Муратов.В результате пожара огнем повреждены стена и крыша веранды, а также крыша дома на общей площади 17 квадратных метров. Вторая квартира не повреждена, на пожаре никто не пострадал.Очаг возгорания пожарные обнаружили рядом с мусорным ведром, которое стояло на веранде у входной двери в дом. От ведра огонь перешел по стене на потолок и крышу веранды, затем по фронтону распространился на крышу дома.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС