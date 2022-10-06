Мужчин Бурятии просят обновить данные о своем здоровье в военкоматах

Как сообщили в военкомате Бурятии, граждане, имеющие серьезные заболевания, препятствующие прохождению службы, обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты об изменении своих военно-учетных признаков.Обновлять данные по состоянию здоровья в военкомате необходимо мужчинам в возрасте от 19 до 60 лет, имеющим ранее установленные категории годности к военной службе «А», «Б» и «В». С 4 по 18 октября 2022 года в рабочие дни с 9 до 11.00 им необходимо обратиться в районные военкоматы для сверки учетных данных о состоянии здоровья и предоставить имеющиеся медицинские документы.Не требуется обращение в военкоматы от ранее не служивших (независимо от категорий годности), студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в ССУЗах и ВУЗах, в научных организациях и получающим образование впервые, забронированных лиц и лиц, имеющих категорию годности к военной службе «Д» (не годен).Фото: «Номер один»