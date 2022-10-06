Общество 06.10.2022 в 11:48

Мужчин Бурятии просят обновить данные о своем здоровье в военкоматах

Требование касается ранее служивших мужчин с категориями годности А, Б и В
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мужчин Бурятии просят обновить данные о своем здоровье в военкоматах
Как сообщили в военкомате Бурятии, граждане, имеющие серьезные заболевания, препятствующие прохождению службы, обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты об изменении своих военно-учетных признаков.

Обновлять данные по состоянию здоровья в военкомате необходимо мужчинам в возрасте от 19 до 60 лет, имеющим ранее установленные категории годности к военной службе «А», «Б» и «В». С 4 по 18 октября 2022 года в рабочие дни с 9 до 11.00 им необходимо обратиться в районные военкоматы для сверки учетных данных о состоянии здоровья и предоставить имеющиеся медицинские документы.

Не требуется обращение в военкоматы от ранее не служивших (независимо от категорий годности), студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в ССУЗах и ВУЗах, в научных организациях и получающим образование впервые, забронированных лиц и лиц, имеющих категорию годности к военной службе «Д» (не годен).

Фото: «Номер один»
Теги
мобилизация

Все новости

В Окинском районе Бурятии появился свой «Арбат»
06.10.2022 в 12:13
В Чите начали производить «Колу»
06.10.2022 в 11:55
Мужчин Бурятии просят обновить данные о своем здоровье в военкоматах
06.10.2022 в 11:48
В Улан-Удэ не могут расширить систему контроля качества воздуха
06.10.2022 в 11:37
В Бурятии школьники разбудили спящих жильцов загоревшегося дома
06.10.2022 в 11:32
США выделят Монголии 3 млн долларов на модернизацию энергетики
06.10.2022 в 10:40
В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода
06.10.2022 в 10:20
Оплата учебы маткапиталом
06.10.2022 в 10:00
Мэрия Улан-Удэ дала адреса для заготовки дров
06.10.2022 в 09:55
В Бурятии осужден автомошенник
06.10.2022 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Окинском районе Бурятии появился свой «Арбат»
Центр села Орлик становится все уютнее
06.10.2022 в 12:13
В Чите начали производить «Колу»
Забайкальская компания «Ключи» может получить ключики и от рынка Бурятии

06.10.2022 в 11:55
В Улан-Удэ не могут расширить систему контроля качества воздуха
Вопрос уперся в финансы и непреклонную позицию гидрометцентра
06.10.2022 в 11:37
В Бурятии школьники разбудили спящих жильцов загоревшегося дома
Инцидент произошел ночью в селе Слобода Бичурского района, местные жители и пожарные потушили горящий дом
06.10.2022 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru