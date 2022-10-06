Общество 06.10.2022 в 11:55

В Чите начали производить «Колу»

Забайкальская компания «Ключи» может получить ключики и от рынка Бурятии

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В Чите начали производить «Колу»
Благодаря господдержке в Чите запущено производство «Колы». Первая партия напитка уже выпущена и практически полностью раскуплена. Скоро жители региона увидят местную «Колу» на прилавках магазинов, сообщили в администрации Забайкальского края.

«Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по «Кока-коле»? Вот же она - только еще лучше, своя! Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании «Читинские ключи». Сумма поручительства 25 млн рублей, сумма кредита - почти 50 млн рублей», - рассказал замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Первая партия «Колы» - 900 упаковок была изготовлена 5 октября. В этот же день 600 упаковок купили предприниматели региона для продажи в магазинах.

«У нашей «Колы» особенный вкус. На производстве уверяют, что используется секретный ингредиент. Как и у той «Кока-колы», известной на весь мир. Благодаря запуску нового производства компании удалось сохранить 241 сотрудника», - уточнил  Денис Рысев.

Бурятии не грех бы перенять опыт соседей. Вспомним, в советские времена в Улан-Удэ выпускался оригинальная газировка «Саяны», а совсем недавно серия напитков «Флэш», если не изменяет память их название. С последними, правда, по импортным лекалам,   экспериментировал почивший «Байкалфарм». Ну, а первую марку выпускал завод безалкогольных напитков. Он под именем «Аквабур» вроде жив и летом снабжает народ «квасо-колой».

Не завозить же читинские «Ключи» вместо американского продукта.  С «Ключей» довольно минералки «Кука».  

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
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