В Окинском районе Бурятии появился свой «Арбат»

На сегодняшний день подрядная организация уложила резиновое покрытие на цементное основание тротуара и начала установку трех дополнительных металлических арок. Также здесь добавят два кованных фонаря, а настоящим украшением станет инсталляция «Я люблю Орлик». Все работы будут завершены до 1 октября этого года.





В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Орлик Окинского района идёт поэтапное благоустройство зоны отдыха, которую в народе прозвали «Арбат» из-за протяженной пешеходной улицы. В скором времени здесь появятся беговая и велосипедная дорожка, арт-объекты, пешеходная зона и детские игровые комплексы. Жители отдали предпочтение поэтапному благоустройству. Поэтому работы на аллее будут продолжены и в следующем году.«Центр села, а особенно районного центра, должен быть красивым и уютным. Мы видим, что с каждым годом эта общественная территория становится все лучше. Совсем недавно здесь было пустое место, коровы забредали в любой угол. А сейчас дети гурьбой бегают на современной спортивной площадке, можно сесть и отдохнуть на красивых скамейках, а вечером посмотреть на светящиеся арки», - рассказала Мария Манханова, жительница села Орлик.В следующем году будет произведена установка детского велодрома с правилами дорожного движения, игровые арт-объекты, а стены украсят граффити.Напомним, что благоустройство аллеи проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».