Житель Бурятии выиграл суд у московского застройщика

Житель Бурятии взыскал в суде 150 тысяч рублей с компании «А101» за просрочку передачи объекта долевого строительства. Также мужчина пытался взыскать компенсацию морального вреда и штраф.

Обращаясь в суд с иском, житель республики просил взыскать с ООО «А101» неустойку по договору в размере 368 513,17 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб. и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Новой Москве. Стоимость квартиры по договору составила 5,5 млн рублей и была оплачена в полном объеме. По условиям договора долевого участия застройщик обязан передать участнику объект после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее указанного срока. Однако в указанный договором срок застройщик квартиру не передал, а сделал это позднее.

В связи с этим истец потребовал оплатить неустойку. Ответчику была направлена претензия с требованием уплатить неустойку, но до настоящего времени претензия не удовлетворена.

«В связи с задержкой передачи квартиры истцу причинены нравственные страдания. В соответствии с п. 6 ст. 13 «Закона о защите прав потребителей» с застройщика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», - следует из материалов дела.

В письменных возражениях представитель застройщика указала, что истец неверно рассчитал неустойку, и ее размер явно не соответствует последствиям нарушения обязательства для истца.

Суд решил исковые требования удовлетворить частично: взыскать с ООО «А 101» в пользу истца 150 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. и штраф 77 500 руб.





Фото: "Номер один"