В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в школы и детсады

С момента начала специальной военной операции на Украине в Улан-Удэ 96 детей военнослужащих переведены из одного детского сада в другой, 85 детей направлены в детские сады города. Об этом сообщили в Комитете по образованию столицы Бурятии.Что касается школ, то дети участников спецоперации зачисляются в школы в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом министерства просвещения РФ. Согласно этому порядку, учащиеся зачисляются в первую очередь в школы по месту жительства или в школы, имеющие свободные места, по заявлению родителей.Это связано с необходимостью соблюдения требований СанПиН к наполняемости классов и соблюдения коэффициента переуплотнения и перехода на трехсменное обучение, в частности в гимназиях, в школах центральной части города и микрорайонах с плотной застройкой. «На сегодня поступило три обращения по школам, все они оперативно решены», - отметили в Комитете.Для решения вопроса по предоставлению места необходимо обратиться в Комитет по образованию с заявлением и документом, подтверждающим участие отца ребенка в специальной военной операции либо документ, подтверждающий мобилизацию.В соответствии с законодательством Бурятии внеочередным правом зачисления в школы обладают дети погибших или получивших инвалидность 1 группы вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирии.Также согласно указу главы Бурятии, внеочередное право зачисления в муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации имеют дети лиц, уволившихся либо оформивших отпуск без сохранения заработной платы в целях участия в специальной военной операции и заключивших контракт о прохождении военной службы на срок от 3 месяцев и более в войсковой части 24314 (в именном подразделении Бурятии - мотострелковом батальоне «Байкал»), в подразделениях 36-й общевойсковой армии, в войсковой части 32364.Фото: ulan-ude-info.ru