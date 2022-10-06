Общество 06.10.2022 в 16:20

Золотодобывающей компании в Бурятии запретили загрязнять реку

Золотодобытчики сбрасывают шахтно-рудничную воду в реку без разрешения на это

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Золотодобывающей компании в Бурятии запретили загрязнять реку

Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к ООО "Зун-Холба". В иске он просит обеспечить согласование деятельности по сбросу сточных вод в реку Хойто-Сала с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура установила, что ООО «Зун-Холба» нарушило требования законодательства об охране водных биологических ресурсов при осуществлении деятельности по сбросу шахтно-рудничной воды в реку Хойто-Сала.

Прокурор сообщил, что «Зун-Холба» сбрасывает шахтно-рудничную воду в реку. Факт сбросов сточных вод в водный объект подтверждается решением минприроды Бурятии о предоставлении водного объекта в пользование.

«Вместе с тем, деятельность по сбросу сточных вод в реку Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства не согласовывало. Кроме того, ранее прокурор в адрес «Зун-Холба» вносил представление об устранении нарушений закона, которое было отклонено. Осуществление деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы при отсутствии соответствующей оценки ее воздействия создает угрозу уменьшения рыбных запасов водного объекта и свидетельствует о нарушении прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность, предусмотренных ст. 52 Конституции РФ», - поясняет природоохранный прокурор в своём иске.

В судебном заседании представитель Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры заявленные требования поддержал, просил обязать ООО "Зун-Холба" в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда исключить пользование водным объектом в отсутствие оформленного в установленном законом порядке согласования деятельности по сбросу сточных вод с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Представитель "Зун-Холба" не возражал против заявленных требований прокурора, суду пояснил, что в настоящее время проводится работа по получению согласования.

Суд решил исковые требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ООО "Зун-Холба" об обязании исключить пользование водным объектом удовлетворить.


Фото: ru.freepik.com

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