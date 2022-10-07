Улан-Удэ и Иволгинский район сойдутся в «битве» за учителей

В ближайшее время перед Иволгинским районом встанет непростая задача – надо обеспечить учительскими кадрами все имеющиеся муниципальные школы. По поводу существующих школ каких-то кадровых проблем не отмечается. Однако следует учитывать, что в данном районе властями развернуто активное строительство новых школ.Конечно, возведение новых школ является вынужденным шагом. Район, как известно, имеет очень хорошие связи со столицей Бурятии. Многие в Улан-Удэ даже путаются, когда речь идет о том, к какому муниципалитету относится Сужа, Поселье или другой населенный пункт вблизи улан-удэнско-иволгинской административной границы. Такая близость к Улан-Удэ привела к заметному росту численности иволгинского населения.- Сегодня в МО «Иволгинский район» всего работников образования 1 484 человека, - говорят в райадминистрации о текущей картине.Они работают в детсадах, общеобразовательных организациях, а также в учреждениях допобразования и оздоровительном центре «Черемушки».Педагогических работников в районе насчитывается 892. Из них 626 трудятся в общеобразовательных учреждениях.- Если смотреть по действующим школам, то у нас вакансии только в Гильбиринской школе в Хурамше. Две вакансии. А так полностью заполнены, - подчеркивают власти.Сейчас в Иволгинском районе идет работа по шести новым школам. Прежде всего назовем сотниковскую школу на 250 мест (строится на территории школы).- На сегодня в Сотниково обучаются 1 938 учеников. Также в селе Сотниково, уже на отдельно выделенной территории, - сотниковская школа № 2, - отмечают районные власти.Третья школа строится в Нижней Иволге. Тоже на 250 мест. Еще стройки идут в Поселье, Нурселении, где ожидается аналогичная вместимость. И еще школа в селе Иволгинск на 450 мест.Потребность этих шести школ в педагогических работниках оценивается в 223 человека.Учителей подыскивают всеми возможными способами: размещают информацию на сайтах, в соцсетях, привлечен Центр занятости населения, БГУ, педколледж, куда направляются заявки. Педагогов ищут на ярмарках для выпускников. Стараются выявлять тех, кто имеет педобразование и не имеет, но желает пройти переподготовку с целью трудоустройства в школу. И так далее. Формируется кадровый резерв для замещения вакантных должностей руководителей образовательных организаций и их заместителей.- Немаловажна надбавка к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории «молодой специалист». Предоставление жилья по мере возможности, - говорят также в районе.Насколько результативной окажется перечисленная деятельность, предсказать сложно. Складывается впечатление, что, в конце концов, основным способом заполнении вакансий в новых иволгинских школах станет миграция в них большого отряда педагогов из школ Улан-Удэ.В целом в этот район учителя идут охотно. Находится рядом с Улан-Удэ, а зарплата повыше.- Как город Улан-Удэ будет удерживать своих школьных учителей? В городе то их зарплата на 20% меньше, - резонно интересуются те, кто знаком с ситуацией.Между тем в самом Улан-Удэ в обозримом прошлом, напомним, построено пять школ и 19 детсадов.- В городе 4 796 педагогических работников. Вместе с тем в школах города имеются вакансии – на 1 сентября потребность составляла 337 человек (в школах - 180 человек, в детских садах - 130, в учреждениях дополнительного образования - 27). Вакантные места по-разному образуются. В том числе за счет миграции в районы и выезд из Республики Бурятия, - рассказывает Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.В новых детсадах города, кстати, тоже до сих пор требуются воспитатели.С 2016 года в Улан-Удэ на переподготовку направлено 569 педагогов, из которых 254 - из школ и 315 - из детсадов. Это серьезное подспорье. В городском образовании доля педагогов, обученных на курсах переподготовки, составляет сейчас 20%.По оценке Татьяны Митрофановой, в школе молодых специалистов пугают два вызова – безопасность, а также работа с современными родителями.- Учитель 24 часа в сутки находится в группах с родителями в родительских чатах, и молодые не всегда психологически выносят эту нагрузку, - говорит она.В городе констатируют, что учителя также уходят работать в иные сферы. Математики – в банки. Учителя русского языка – в лингвисты, журналисты.С целевым обучением, после которого новоиспеченный учитель обязуется отработать в улан-удэнских школах определенное количество лет, тоже не все гладко. Татьяна Митрофанова отмечает, что «в этом году не очень высокие были баллы, поэтому мы нашли 12 выпускников-целевиков и заключили проекты договоров».Однако потом они прошли в вуз на бюджетные места на общих основаниях (четверо - на очное, восемь - на заочное обучение) и не стали заключать целевые договоры.- Конечно, им проще быть независимыми. Но мы потеряли эти 12 человек, которых нашли для города. И здесь тоже проблема, - констатирует председатель комитета.Сейчас пока не видно эффективных способов, с помощью которых столица республики могла бы удержать городских учителей от перехода на работу в сельский Иволгинский район. Так что введение там в строй шести упомянутых школ вполне может сильно усугубить проблему кадров для школ Улан-Удэ.Фото: «Номер один»