Более 15 кг нефрита обнаружили бурятские таможенники у туристов из Монголии

Бурятские таможенники предотвратили незаконный вывоз туристами из Монголии более 15 кг нефрита. Инцидент произошел в пункте пропуска Кяхта, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.Двое нарушителей пытались пересечь границу России на личных автомобилях. Запрещенные к вывозу минералы они везли среди личных вещей в багаже. У одного из мужчин таможенники обнаружили два камня серо-зеленого цвета общей массой 13,6 кг, у второго – один, весом 2 кг.Пассажирскую таможенную декларации и другие сопроводительные документы таможенному органу граждане не представили и сообщили об отсутствии при себе товаров, запрещенных и ограниченных к вывозу.Оба нарушителя заявили, что не знали о том, что минералы являются стратегически важным товаром и запрещены к вывозу из страны без соответствующих документов. Однако в первом случае злоумышленник предусмотрительно прикрыл их одеждой в дорожной сумке, а позднее сознался, что согласился переместить камни по просьбе незнакомого гражданина Бурятии за вознаграждение.Камни были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это необработанный нефрит. Его общая стоимость превышает 66 тыс рублей.Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, вывоз с таможенной территории ЕАЭС минерального сырья для личного пользования запрещен.В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото: Бурятская таможня