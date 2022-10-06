Общество 06.10.2022 в 17:46

Аграрии Бурятии смогут воспользоваться льготным лизингом техники

Правительство республики и АО «Агролизинг» заключили соглашение о сотрудничестве

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Аграрии Бурятии смогут воспользоваться льготным лизингом техники
Аграрии могут воспользоваться льготными услугами АО «Росагролизинг», где техника и оборудование предоставляются в пользование с дальнейшей его оплатой на выгодных условиях, сообщила пресс-служба ведомства.

Это стало возможным подписанному сегодня на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве соглашению о сотрудничестве между правительством Бурятии и АО «Росагролизинг».

«Сейчас компания проводит акцию «Раннее бронирование – 2022». Благодаря этой акции аграрии имеют уникальную возможность уже сейчас приобрести сельхозтехнику и оборудование от ведущих поставщиков и производителей на следующий сезон на максимально выгодных условиях:

- каникулы по платежам по основному долгу до 1 сентября 2023 года;
- авансовый платеж от 0%, с возможностью отсрочки до апреля 2023 года;
- увеличенный срок лизинга до 8 лет;
- сохраняются все скидки и льготные ставки от поставщиков в полном объеме» - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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