Аграрии Бурятии смогут воспользоваться льготным лизингом техники

Аграрии могут воспользоваться льготными услугами АО «Росагролизинг», где техника и оборудование предоставляются в пользование с дальнейшей его оплатой на выгодных условиях, сообщила пресс-служба ведомства.Это стало возможным подписанному сегодня на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве соглашению о сотрудничестве между правительством Бурятии и АО «Росагролизинг».«Сейчас компания проводит акцию «Раннее бронирование – 2022». Благодаря этой акции аграрии имеют уникальную возможность уже сейчас приобрести сельхозтехнику и оборудование от ведущих поставщиков и производителей на следующий сезон на максимально выгодных условиях:- каникулы по платежам по основному долгу до 1 сентября 2023 года;- авансовый платеж от 0%, с возможностью отсрочки до апреля 2023 года;- увеличенный срок лизинга до 8 лет;- сохраняются все скидки и льготные ставки от поставщиков в полном объеме» - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.Фото: минсельхозпрод Бурятии