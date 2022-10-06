Цыденов: Бурятия выделяет средства из бюджета для дооснащения военнослужащих

Видел в соцсетях мнение, что армия должна всем обеспечить наших бойцов. Да, должна, это минобороны и делает. Но это и наше общее дело, каждого из нас. И жители Бурятии доказывают это своим примером, заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов, опубликовав пост в соцсетях«На сегодняшний день волонтеры принимают и отправляют на передовую большое количество помощи нашим воинам! Школьники и взрослые жители республики постоянно отправляют письма со словами поддержки нашим воинам. Покупают нижнее белье, нательные комплекты. Сейчас это в условиях понижения температур особенно актуально. Буквально сегодня волонтеры разгружали поступившую от жителей районов новую теплую верхнюю одежду и продукты длительного хранения.Преподаватели медколледжа помимо своей основной рабочей нагрузки выделяют время и учат бойцов основам тактической медицины прямо на полигоне. Артисты отказываются от гонораров в пользу земляков-военнослужащих.Также на этой неделе направили очередные средства из республиканского бюджета для дооснащения наших мобилизованных земляков и воинов, которые уже находятся на передовой. Выделяем средства на приобретение бронежилетов, обуви, термобелья, квадрокоптеров, тепловизионных прицелов, автомашин УАЗ для перевозки раненных и другой необходимой экипировки. На самом деле такая работа ведется с марта месяца.Прямо сейчас закуплены дополнительные спальные мешки, кариматы, сегодня они поступили на базу «Добродома» в Улан-Удэ и в самое ближайшее время будут направлены на передовую. Первые мобилизованные, которые отправились на запад уже были обеспечены и спальниками и всем необходимым», - рассказал Алексей Цыденов.«Но еще раз хочу подчеркнуть активность самих наших жителей во всей республике. Люди сами собирают, шьют, покупают и отправляют нашим бойцам всё необходимое. Вместе победим!», - отметил он.Фото: Телеграм/Алексей Цыденов