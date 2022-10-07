Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров

Следственной частью Следственного управления МВД по Бурятии окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Улан-Удэ. Молодые люди обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе министерства.Их преступные деяния квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ.Противоправная деятельность пресечена сотрудниками уголовного розыска регионального МВД и УФСБ России по Восточному военному округу, которые, тщательно обработав оперативную информацию о совершаемых неизвестными лицами преступлений на территории Улан-Удэ, установили и задержали злоумышленников.В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2019 по март 2021 года молодые люди занимались вымогательством денежных средств у проживающих в Октябрьском районе граждан. В результате незаконных действий пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей. Реализуя свой преступный умысел, под надуманными предлогами, а также угрозами применения насилия в случае отказа выполнить их незаконные требования, они вымогали у граждан от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.Так, в августе 2020 года на территории Октябрьского района один из фигурантов незаконно потребовал у молодого человека передачи автомобиля марки «Тойота Карина», 1990 года выпуска, стоимостью 115 тысяч рублей. Получив отказ, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, при этом угрожая применением насилия.В конце 2020 года их жертвами стали еще двое граждан. Оба мужчины под угрозой физической расправы были вынуждены отдать вымогателям 200 тысяч и 100 тысяч рублей.В феврале 2021 года злоумышленники заставили молодого человека взять займ под высокий процент у малознакомого товарища для передачи им денег в сумме 25 тысяч рублей.Отметим, что двое фигурантов – уроженцы Читинской области, один из которых – 29-летний нигде не работающий, ранее судимый за имущественные и наркопреступления мужчина, второй – 23-летний студент колледжа, разнорабочий общепита г. Улан-Удэ. Третий обвиняемый - житель Улан-Удэ 32 лет, не судимый и не имеющий постоянного источника дохода.Следователями была собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям.В сентябре текущего года Октябрьским райсудом Улан-Удэ все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступлений. Одному из вымогателей суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, двум остальным – 4,5 и 4 года условно.Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com