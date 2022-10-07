Общество 07.10.2022 в 09:34

Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров

От вымогательства пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей
A- A+
Текст: Номер один
Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров
Следственной частью Следственного управления МВД по Бурятии окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Улан-Удэ. Молодые люди обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе министерства.

Их преступные деяния квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками уголовного розыска регионального МВД и УФСБ России по Восточному военному округу, которые, тщательно обработав оперативную информацию о совершаемых неизвестными лицами преступлений на территории  Улан-Удэ, установили и задержали злоумышленников.

В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2019 по март 2021 года молодые люди занимались вымогательством денежных средств у проживающих в Октябрьском районе граждан. В результате незаконных действий пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей. Реализуя свой преступный умысел, под надуманными предлогами, а также угрозами применения насилия в случае отказа выполнить их незаконные требования, они вымогали у граждан от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.

Так, в августе 2020 года на территории Октябрьского района один из фигурантов незаконно потребовал у молодого человека передачи  автомобиля марки «Тойота Карина», 1990 года выпуска, стоимостью 115 тысяч рублей. Получив отказ, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, при этом угрожая применением насилия.

В конце 2020 года их жертвами стали еще двое граждан. Оба мужчины под угрозой физической расправы были вынуждены отдать вымогателям 200 тысяч и 100 тысяч рублей.

В феврале 2021 года злоумышленники заставили молодого человека взять займ под высокий процент у малознакомого товарища для передачи им денег в сумме 25 тысяч рублей.

Отметим, что двое фигурантов – уроженцы Читинской области, один из которых – 29-летний нигде не работающий, ранее судимый за имущественные и наркопреступления мужчина, второй – 23-летний студент колледжа, разнорабочий общепита г. Улан-Удэ. Третий обвиняемый - житель Улан-Удэ 32 лет, не судимый и не имеющий постоянного источника дохода.

Следователями была собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям.

В сентябре текущего года Октябрьским райсудом  Улан-Удэ все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступлений. Одному из вымогателей суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, двум остальным – 4,5 и 4 года условно.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность рэкет приговор

Все новости

Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
07.10.2022 в 10:00
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
07.10.2022 в 09:55
Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров
07.10.2022 в 09:34
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
07.10.2022 в 09:28
Улан-Удэ и Иволгинский район сойдутся в «битве» за учителей
07.10.2022 в 09:00
Четыре медведя появились в обновляемом сквере «Зодчий»
07.10.2022 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
Настольный теннис взяла под свое крыло Буддийская традиционная Сангха России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
Бойцам вручили медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством»
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
Теперь городским властям предстоит решить проблему с набором водителей
07.10.2022 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru