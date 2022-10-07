Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года

В перспективе в 2023 году будет организовано движение новых автобусов по 24 маршрутам. Сейчас МУП «Городские маршруты» обслуживает 19 маршрутов.





Суммарно парк автобусов достигнет 200 единиц, поэтому сейчас остро строит вопрос по набору водительского состава. Всего «Городские маршруты» нужно дополнительно набрать около 187 водителей до конца года.





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, чтобы улучшить качество транспортного обслуживания горожан, к началу следующего года планируется организовать движение муниципальных автобусов еще на четырех-пяти дополнительных направлениях.Сейчас «Волгабасы» большого класса работают на магистральных направлениях, где ранее уже работали большие автобусы, это №1, 10, 16, 134, 135. Новые «ПАЗ» среднего класса направлены по маршрутам №3А, 4А, 9, 17, 27, 46А.- Впервые проходит такое масштабное обновление, пополнение, усиление парка городских автобусов. Но автобус, сам по себе, это железо, а главное – это те люди, которые управляют ими. Наши водители с любовью относятся к машине и с уважением – к пассажиру, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Новые маршруты будут, по возможности, укороченные, чтобы была большая оборачиваемость рейсов оптимальным количеством машин. Уже сейчас маршруты №1, 4А, 46А и другие – более короткие по сравнению с другими старыми, на усиление которым они пришли. Часть маршрутов будет дублировать имеющиеся, например, №95, но будут короче. В городе реализуется эксперимент по пересадочному тарифу, когда автобус подвозит горожанина до трамвайной линии, и пассажир едет на трамвае бесплатно. В планах реализовать такой эксперимент и по направлению в мкрн Энергетик, - рассказал начальник отдела пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергей Будагаев.Всего до конца года в МУП «Городские маршруты» партиями поступит еще более 100 автобусов - второй половине октября ожидается поставка 50 единиц новых автобусов, в ноябре - около 30, в декабре – еще 20. К началу года партию автобусов планируется поставить на маршруты №2 и №3 – магистральные маршруты, которые связывают направления Загорска и Левого берега с центром.- У нас город большой, есть направления, где неизбежно необходимо, чтобы работали и частные перевозчики, и муниципальные. В будущем такие маршруты появятся, мы этого не боимся и призываем частных перевозчиков сотрудничать и работать для блага наших жителей, - отметил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.- Водители приобретут надежное рабочее место, гарантии социального плана, отпуск в 50 дней, бесплатное переобучение на категорию «Д». С 1 сентября поднялась заработная плата, водители получают минимум 46 тысяч рублей, также при трудоустройстве выплачиваем подъемные 20 тысяч рублей. Мы приглашаем горожан, в том числе и частных перевозчиков, в МУП «Городские маршруты, - пригласил Алексей Кожевников.Администрация Улан-Удэ приглашает на работу в МУП «Городские маршруты». Телефон отдела кадров: 46-77-35.Фото: мэрия Улан-Удэ