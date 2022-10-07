В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 151 260 больных COVID-19 с начала пандемии. Из них 46% (69 555) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки составил 38 пациентов, неделей ранее он достигал 50 человек. Летальных исходов нет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 35 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 37. За предыдущие сутки госпитализировано 9 пациентов.В отделениях реанимации находится 9 пациентов (из них старше 65 лет – 5), на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 109 коек: занято – 77, свободно – 32 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 421 человек.Выздоровели от COVID-19 – 147 687 (+103) человек.В Бурятии всего первично привито 508 568 человек (70,6 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 483 726 человек (67,2 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 253 176 человека, завершили – 256 187 человек.Фото: pixabay.com