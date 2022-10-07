Общество 07.10.2022 в 10:34

В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40

В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В Бурятии на сегодня зарегистрировано 151 260 больных COVID-19 с начала пандемии. Из них 46% (69 555) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки составил 38 пациентов, неделей ранее он достигал 50 человек. Летальных исходов нет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 35 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 37. За предыдущие сутки госпитализировано 9 пациентов.

В отделениях реанимации находится 9 пациентов (из них старше 65 лет – 5), на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 109 коек: занято – 77, свободно – 32 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,6%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 421 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 147 687 (+103) человек.

В Бурятии всего первично привито 508 568 человек (70,6 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 483 726 человек (67,2 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 253 176 человека, завершили – 256 187 человек.

Фото: pixabay.com
Теги
коронавирус мониторинг Бурятии

Все новости

Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
07.10.2022 в 10:00
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
07.10.2022 в 09:55
Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров
07.10.2022 в 09:34
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
07.10.2022 в 09:28
Улан-Удэ и Иволгинский район сойдутся в «битве» за учителей
07.10.2022 в 09:00
Четыре медведя появились в обновляемом сквере «Зодчий»
07.10.2022 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
Настольный теннис взяла под свое крыло Буддийская традиционная Сангха России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
Бойцам вручили медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством»
07.10.2022 в 10:46
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
Теперь городским властям предстоит решить проблему с набором водителей
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
Кто выдает новые госномера взамен испорченных?
07.10.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru