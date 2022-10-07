Общество 07.10.2022 в 10:57

Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России

Настольный теннис взяла под свое крыло Буддийская традиционная Сангха России
A- A+
Текст: Номер один
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые попала в суперлигу командного чемпионата России, а женской сборной удалось пробиться в высшую лигу «А». Путевку в высшую лигу «А» женская команда «Алтана» завоевала по итогам прошлого сезона, заняв II место в высшей лиге «В».

«Это знаменательное событие не только для Федерации настольного тенниса Бурятии, но и для всей республики. Право принять участие в подобных стартах дается не просто так, а только путем упорных тренировок и поединков», - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики республики  Эрдэм Биликтуев.

В этом году нашей мужской сборной предстоит сыграть среди 16 команд в суперлиге, а женской в высшей лиге «А» среди 14 команд. Игры стартуют уже в конце октября, сообщили в спортивном ведомстве.

«Настольный теннис стал пятым видом спорта, который взяла под свое крыло Буддийская традиционная сангха России. Среди игровых видов спорта только в настольном теннисе сборная республики играет в высшей лиге», - добавил Дид Хамбо лама Дагба Очиров.

Также отметим, что совсем недавно наши теннисисты Тимур Бадмаев, Станислав Бадмацыренов и Виктория Сулаева стали победителями Кубка Президента в Анапе.

Фото: unsplash.com
Теги
настольный теннис чемпионат России суперлига Бурятия

Все новости

Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
07.10.2022 в 10:00
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
07.10.2022 в 09:55
Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров
07.10.2022 в 09:34
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
07.10.2022 в 09:28
Улан-Удэ и Иволгинский район сойдутся в «битве» за учителей
07.10.2022 в 09:00
Четыре медведя появились в обновляемом сквере «Зодчий»
07.10.2022 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
Бойцам вручили медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством»
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
Теперь городским властям предстоит решить проблему с набором водителей
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
Кто выдает новые госномера взамен испорченных?
07.10.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru