Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России

Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые попала в суперлигу командного чемпионата России, а женской сборной удалось пробиться в высшую лигу «А». Путевку в высшую лигу «А» женская команда «Алтана» завоевала по итогам прошлого сезона, заняв II место в высшей лиге «В».«Это знаменательное событие не только для Федерации настольного тенниса Бурятии, но и для всей республики. Право принять участие в подобных стартах дается не просто так, а только путем упорных тренировок и поединков», - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.В этом году нашей мужской сборной предстоит сыграть среди 16 команд в суперлиге, а женской в высшей лиге «А» среди 14 команд. Игры стартуют уже в конце октября, сообщили в спортивном ведомстве.«Настольный теннис стал пятым видом спорта, который взяла под свое крыло Буддийская традиционная сангха России. Среди игровых видов спорта только в настольном теннисе сборная республики играет в высшей лиге», - добавил Дид Хамбо лама Дагба Очиров.Также отметим, что совсем недавно наши теннисисты Тимур Бадмаев, Станислав Бадмацыренов и Виктория Сулаева стали победителями Кубка Президента в Анапе.Фото: unsplash.com