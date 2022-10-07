Общество 07.10.2022 в 10:57
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
Настольный теннис взяла под свое крыло Буддийская традиционная Сангха России
Текст: Номер один
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые попала в суперлигу командного чемпионата России, а женской сборной удалось пробиться в высшую лигу «А». Путевку в высшую лигу «А» женская команда «Алтана» завоевала по итогам прошлого сезона, заняв II место в высшей лиге «В».
«Это знаменательное событие не только для Федерации настольного тенниса Бурятии, но и для всей республики. Право принять участие в подобных стартах дается не просто так, а только путем упорных тренировок и поединков», - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.
В этом году нашей мужской сборной предстоит сыграть среди 16 команд в суперлиге, а женской в высшей лиге «А» среди 14 команд. Игры стартуют уже в конце октября, сообщили в спортивном ведомстве.
«Настольный теннис стал пятым видом спорта, который взяла под свое крыло Буддийская традиционная сангха России. Среди игровых видов спорта только в настольном теннисе сборная республики играет в высшей лиге», - добавил Дид Хамбо лама Дагба Очиров.
Также отметим, что совсем недавно наши теннисисты Тимур Бадмаев, Станислав Бадмацыренов и Виктория Сулаева стали победителями Кубка Президента в Анапе.
Фото: unsplash.com
«Это знаменательное событие не только для Федерации настольного тенниса Бурятии, но и для всей республики. Право принять участие в подобных стартах дается не просто так, а только путем упорных тренировок и поединков», - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.
В этом году нашей мужской сборной предстоит сыграть среди 16 команд в суперлиге, а женской в высшей лиге «А» среди 14 команд. Игры стартуют уже в конце октября, сообщили в спортивном ведомстве.
«Настольный теннис стал пятым видом спорта, который взяла под свое крыло Буддийская традиционная сангха России. Среди игровых видов спорта только в настольном теннисе сборная республики играет в высшей лиге», - добавил Дид Хамбо лама Дагба Очиров.
Также отметим, что совсем недавно наши теннисисты Тимур Бадмаев, Станислав Бадмацыренов и Виктория Сулаева стали победителями Кубка Президента в Анапе.
Фото: unsplash.com