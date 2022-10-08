Общепит Улан-Удэ стал массово использовать неоднозначную добавку

Рост стоимости продуктов питания, используемых для приготовления блюд в общепите Бурятии, и стремление владельцев заведений «закрепить» посетителей к их торговым точкам привели к массовому использованию «китайской соли». Речь идет о пищевой добавке глутамат натрия, или Е621. В опасностях ее применения разбирался «Номер один».Улан-удэнец Максим очень любит азиатскую кухню: китайские, тайские и корейские блюда. Он активно ходил по точкам, где употреблял острую, дивно пахнущую морепродуктами, перцем, соевыми соусами, лаймом и прочими экзотическими приправами. Поскольку часто ходить по ресторанам Максиму не позволял кошелек, он начал заказывал фаст-фуд на дом и сам активно готовил, используя специальные наборы азиатской кухни.В какой-то момент, съев удивительно вкусный ужин, любитель азиатской кухни покрылся сыпью, появилось покраснение и недомогание. Пришлось пить антигистаминные препараты и отлеживаться. На следующий день симптомы начали исчезать. Отравление, как считает улан-удэнец, произошло из-за глутамата натрия, которым обильно сдабривают восточные блюда.Как выяснилось, у него проявился так называемый синдром китайского ресторана: покраснение лица, слабость, повышенное сердцебиение и потоотделение, головная боль. Название связано с тем, что в китайской кухне Е621 активно используется для придания более ярких вкусовых ощущений.Между тем медики с осторожностью смотрят на эту химическую добавку.- Глутамат натрия - пищевая добавка, которая может быть сильным аллергеном, и здесь наблюдается эффект сенсибилизации организма, на который он реагирует аллергической реакцией, - говорит кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Инга Номоева. – И, как любая искусственная добавка, вызывает эффект накопления. И если сама добавка официально разрешена к применению, то не исследован механизм и реакция организма на перекрестное воздействие других пищевых добавок, применяемых в том числе в восточной кухне. Безусловно, организм, особенно молодой и здоровый, может переработать определенное количество потенциально токсичных веществ, но есть определенные пределы. Когда он уже не справляется и это становится опасным, поскольку значительно возрастает риск возникновения тяжелых заболеваний.Глутамат натрия оказывает особенно сильное возбуждающее действие на клетки мозга, что крайне нежелательно для детей и подростков, которые и без того эмоциональны и склонны к перевозбуждению.Крайне опасен глутамат и для беременных женщин, поскольку способен проникать в нервную систему неродившегося малыша и оказывать токсическое действие на его мозг. Кроме того, частое применение продуктов с этой синтетической добавкой приводит к нарушению структуры сетчатки глаза, гастритам и язве двенадцатиперстной кишки.В Бурятии рост потребления глутамата связан с несколькими факторами.- Белый порошок глутамат стоит дешево, около 80 рублей за 100 грамм, и продается на оптовых рынках Улан-Удэ мешками, - говорит поборник здорового образа жизни, общественник Алексей Карнаухов. - Эта добавка позволяет из самых дешевых и невкусных продуктов делать «вкусные» блюда. Например, вы можете нарубить травы, посыпать ее солью и глутаматом и это съедят да еще похвалят.По словам общественника, глутамат вызывает пристрастие, похожее на наркотическое. Некую пищевую зависимость. У людей снижается чувствительность вкусовых рецепторов. И вот организм уже перестает воспринимать натуральный вкус пищи, подсаживаясь на глутамат. Ведь неспроста же детей так манят напичканные этой добавкой чипсы и сухарики.Тем не менее на пути к здоровой еде и натуральным вкусам стоит мощнейшая глобальная пищевая индустрия, заинтересованная в сбыте своей продукции. Ведь сдобренная глутаматом пища потребляется в больших масштабах, так как растут объемы продаж самого широкого ассортимента, от соусов до тех же чипсов.Кроме того, работают и ментальные факторы - китайская кухня уже давно пустила корни в Бурятии.- Глутамат натрия стал частью восточноазиатской кулинарной традиции. Например, еще в 20-е годы прошлого века после Октябрьской революции в Верхнеудинске (Улан-Удэ) свыше 30% заведений общепита составляли китайские кафе, - говорит кулинарный блогер Александр Махачкеев. - И в Бурятии мы видим, что и буузы, и домашняя лапша, и многие другие блюда так или иначе связаны с китайской кулинарной культурой.По его словам, особенно активно продвигают использование усиливающих вкус добавок переехавшие из Китая «шэнэхэнские буряты», «которые и у себя дома включают в свой рацион специи и глутамат».По словам Александра Махачкеева, вред глутамата преувеличен.- Его добавляют в пищу и корейцы, и японцы, но там продолжительность жизни высокая, - сообщил он.В Управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили «Номер один», что глутамат натрия официально разрешен к применению в России, однако «при использовании проводится контроль по дозированию, а информация о наличии добавок должна доводиться до сведения потребителей».При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время «для малого бизнеса, не отнесенного к категории высокого риска, установлен мораторий, в связи с чем проверки не проводятся».Также в Управлении Роспотребнадзора отметили, что не допускается применение добавок с усилителями вкуса в детском питании.Известные рестораторы осторожно оценивают масштабы использования в Бурятии данной добавки.- Эту добавку применяют в общепите, и я знаю, как отличить блюда с ней и без нее. На нашем предприятии мы ее не используем, отдавая предпочтение натуральным продуктам, - сообщил ресторатор Константин Агалов. - Я за то, чтобы все было естественным и здоровым.Будем надеяться, что люди научатся отличать здоровую и натуральную пищу от химически насыщенной. И тогда заведения, где обильно посыпают блюда Е621, потребители будут обходить стороной.Фото: «Номер один»