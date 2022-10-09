Жители аварийного дома в Улан-Удэ боятся быть погребенными заживо

Отчасти в том, что в доме не проводился ремонт, виноваты сами жильцы – большинство из них не платили за коммунальные услуги, поэтому их и не получали.





Во всем доме на стенах от постоянной сырости плесень, разрушающая и без того насквозь прогнивший дом.





Вместе с тем в настоящее время в Бурятии реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Люди, проживающие в таком жилье, должны быть расселены до конца 2024 года.







- В связи с тем, что людей не расселили до конца 2021 года, прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации города принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, но решение суда в законную силу пока не вступило, - говорит помощник прокурора Железнодорожного района Марина Пашинская.





Общежитие на Комсомольской, 37, признали аварийным в 2018 году, оно изношено на 85%. Там в одной из комнат в 2018 году обрушился потолок, а еще раньше отвалилась штукатурка над лестничным маршем. Большинство комнат давно бросили жильцы, но есть те, кому уйти некуда. «Номер один» узнал, почему власти города не хотят расселять людей.Татьяне Сидоровой 62 года, 37 лет она живет в доме на Комсомольской, 37. Здесь вырастила своих детей, давно появились внуки. Однако внукам женщина приходить к себе в гости запретила – боится, что на детей что-нибудь обрушится, например, потолок.- За все время, которое живу здесь, с 1985 года, капремонт проводился всего один раз. Управляющая компания «Эталон-С» ни разу никакой ремонт не делала, даже текущий. Стены и полы мы красили сами. Поддерживали порядок, как могли, - рассказывает женщина.С 2018 года компания перешла под управление компании «Уют», однако ситуация лучше не стала. В доме по-прежнему битые стекла, гнилой санузел, грибок и плесень на стенах.С Татьяной мы прошлись по первому и второму этажам дома. Напротив квартиры Татьяны находится комната, в которой четыре года назад рухнул потолок. По счастливой случайности, людей в тот момент в ней не было.Идем дальше, Татьяна показывает на потолок над лестницей. Оказывается, тут тоже обваливался потолок. Тогда тоже никто не пострадал – повезло.На втором этаже в конце коридора есть балкон. Стекла, отделяющие коридор и балкон, разбиты. Татьяна говорит, что нужно срочно чем-то заделывать проход.Санузлы для использования практически непригодны, в них провисли потолки и через бреши протекает вода.- В марте 2018 года дом признали аварийным. Расселение должно было произойти в 2023 году. По требованию прокуратуры срок расселения ускорили, нам обещали дать другое жилье до конца 2021 года. Однако мы до сих пор здесь, - сетует женщина.Всего в доме расположено 29 жилых помещений, из них 19 - в собственности граждан, 10 - в муниципальной собственности. В настоящее время там фактически проживают в семи комнатах.Сейчас оставшиеся в доме жильцы делают мелкий ремонт самостоятельно. Однако жить там небезопасно.- Потолки в туалете вот-вот обвалятся, в двух комнатах они уже провисли. Каждое утро просыпаюсь и думаю, не завалит ли меня. По вечерам у нас ходят алкаши, шумят, пьют. Страшно выйти в коридор. Летом нас пять раз поджигали, пожары я тушила сама. Еще и дети к нам бегают – бьют окна в нежилых квартирах, а по вечерам играют в квесты, - рассказывает Татьяна Сидорова.Вопрос о том, почему людей не переселили из аварийного дома в 2021 году, как было обещано жильцам, мы задали администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.Нам ответили, что по представлению прокуратуры Железнодорожного района с учетом аварийного состояния дома 10 января 2019 года внесено изменение в распоряжение о признании многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Комсомольская аварийным и подлежащим сносу в части сокращения срока расселения жильцов до конца 2021 года.- Согласно закону, в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 гг. включаются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В данные программы указанный дом № 37 по ул. Комсомольская не включен в связи с тем, что признан аварийным после 1 января 2017 года, - ответили нам в администрации района.Невозможность переселения также разъясняют «дефицитом бюджета и отсутствием дополнительных источников финансирования».- Решение об изъятии земельного участка и жилых помещений органом местного самоуправления не принято. В настоящее время осуществить выкуп жилых помещений у собственников жилья в доме по ул. Комсомольская, д. 37, не представляется возможным, - подытоживают в администрации Железнодорожного района.Тогда же, в 2018 году, когда дом признали аварийным, защищать интересы граждан взялась прокуратура. Надзорный орган подал исковое заявление в Железнодорожный суд в интересах одной из семей, проживающей в квартире по договору муниципального найма.«Несмотря на реальную возможность обрушения кровли дома, угрозу причинения вреда жизни и здоровью его жильцам, органом местного самоуправления нанимателю и членам ее семьи другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма не предоставлено, что является нарушением требований действующего жилищного законодательства», - указывала прокуратура в исковом заявлении.Суд встал на сторону жильцов, и в январе 2020 года наниматель получила выплату, на которую смогла приобрести благоустроенное жилье.Однако переселять других жильцов город не спешил, поэтому в 2022 году прокуратура вновь выступила в интересах других жильцов жилого дома.В любом случае ждать переселения людям еще не день и не два. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно и дом не сложился как карточный домик.Фото: «Номер один»