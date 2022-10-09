В Бурятии набирает популярность разведение экзотических животных

- Уже 30 лет руковожу детским образцовым фольклорным ансамблем «Васильки» при школе, занимаюсь пением с бабушками в ансамбле «Воскресенье» и веду единственную в республике школу гармонистов для детей «Калиточка», - перечисляет свои занятия наш собеседник.







- Бог так распорядился, что моя фамилия - Утенков и моя жизнь связана с птицами. Подворье было небольшое, как у всех. Сначала разводил курочек, гусей для себя, потом начал покупать инкубаторы, выводить птенцов и продавать, чтобы был какой-то доход. Дело пошло, и мы с супругой решили прибавить поголовье. Цены были более-менее доступные, я покупал как яйца на инкубацию, так и птенцов, - рассказывает мужчина.





Помимо всех перечисленных птиц, в хозяйстве у Александра водятся англонубийские, чешские и зааненские козы, афганские ослики, мини-куры, мангалицы.





Интересно, что открыть свою ферму Ирина решила, впечатлившись кoмпьютepнoй игpoй «Фepмa». Жeнщинe так пoнpaвилocь yxaживaть зa виpтyaльными птицaми, что она решила завести настоящих. Taк, cнaчaлa нa фepмe Дмитpиeвыx в ceлe Boзнeceнoвкa пoявилиcь пopoдиcтыe кypы, a yжe пoтoм в мaлeнькoй кopoбкe из Keмepoвo пpиexaли гocти из Aвcтpaлии – эму.





Не мычат, не дают молоко, зато танцуют и приводят в восторг детей и взрослых. Речь идет о необычных питомцах, которых разводят жители республики: страусах, павлинах, афганских осликах и прочих несвойственных Бурятии животных и птицах. Мы поговорили с фермерами и узнали, зачем они завели столь экзотичных животных.Александр Утенков, владелец личного подсобного хозяйства из Бичуры, занимается разведением необычных питомцев уже десять лет. В уходе за десятками животных Александру помогает его профессиональное знание биологии – мужчина окончил красноярский вуз, где получил профессию учителя естественных наук. В родной Бичуре он преподает географию, биологию и ведет уроки музыки. Работает Александр в школе уже 32 года.Помимо основной работы, сельчанин руководит несколькими творческими коллективами, является заслуженным работником культуры России и Бурятии, почетным работником общего образования РФ, лидером культуры Бурятии 2008 года.Когда-то Александр руководил сразу шестью коллективами, но тогда не было столь обширного хозяйства, как сейчас.Вскоре к курам, гусям и уткам на подворье присоединились индоутки, а потом появились и цесарки.- Цесарки красивые, яйца у них вкусные. Вскоре я заинтересовался фазанами. Их мне привезли из Москвы. Это были золотые фазаны, очень красивые. Пытался их разводить, яйца они несли, но в инкубаторе почему-то пропадали, и развести их не смог. А вот охотничьи фазаны более неприхотливые, выводятся хорошо, - подмечает особенности разведения птицы Александр Утенков.Как только Александр освоил фазанов, решил переключиться на перепелов. Сельчанин заказал клетки, купил птенцов. Супруги начали зарабатывать на продаже перепелиных яиц.- Когда перепела поднадоели немного, занялся павлинами. Из Москвы мне отправили самца и самку павлина. Так начал разводить и этих птиц. Дома теперь много павлиньих перьев, часть мы продаем, а часть дарим, - говорит мужчина.Как человек, любящий все новое и необычное, Александр задумался о том, а не пора ли завести страусов?- Есть африканские страусы, они слишком большие – рост до трех метров и 150 килограммов веса. Могут ударом ноги убить человека, такое мне не очень импонирует, - признается фермер. - А вот эму, они невысокие, спокойные, весом до 60 килограммов. Начал узнавать, где можно их достать. Страусят продавала бабушка в Кемеровской области, я туда и отправился. Дело было зимой, ехал двое суток. Специально оборудовал под это дело маршрутку. Приехал, а там бабушка, ей 82 года. Она сказала, что уже не хватает сил ухаживать за такими птицами, - вспоминает фермер.Так четыре страусенка оказались в Бичуре. Нестись птицы начали на третий год.- Яйца у них красивые, изумрудного цвета, и очень крупные, 700 грамм. В среднем от каждой самки получаем по 30 яиц за время продуктивного цикла (примерно 1,5 - 2 месяца). Часть яиц закладываем в инкубатор, они выводятся и мы продаем птенцов, - поведал нам Александр.Компанию эму вскоре составили страусы нанду - приехали из Тулы.- Страусят нам отправили на поезде, получил их, как обычно, через проводника. Нанду едят картошку, макароны, зелень. У них голубые глаза, есть ресницы, небольшие крылья, - с восторгом рассказывает фермер о своих питомцах.Зимуют страусы, павлины и другие птицы в отдельном здании. Рядом с домом семьи Утенковых стоял заброшенный дом, и Александр выкупил его, переделав в птичник.Разумеется, содержание столь большого количества живности требует не только много времени, но и средств.- Много денег уходит на покупку кормов, витаминов, наем людей на уборку и чистку. Мы живем втроем – я, жена и сын-шестиклассник, поэтому приходится нанимать рабочих. Все животные получают сезонные прививки. Приглашаем гостей на экскурсии, чтобы хоть немного покрыть наши расходы на содержание хозяйства, не чтобы нажиться, а элементарно прокормить птиц. Корма, зерно дорогие, - поясняет Александр Утенков.Часть корма семье удается заготавливать своими силами. Косят сено, но его все равно не хватает и зимой приходится докупать.- Купили участок, засеял его суданской травой, кошу осликам, козы тоже едят. Сушим картофельную ботву - ее любят козы. Заказываем специальные корма, кормовые добавки, мел кормовой, соль, мясокостную муку берем, - описывает фермер рацион своих подопечных.Бросать любимое дело Александр не намерен – в птицах вся его жизнь.Ферма в селе Вознесеновка Тарбагатайского района известна, пожалуй, уже всем жителям республики – близость к Улан-Удэ сделала ее популярным местом досуга не только у школьников, но и у взрослых.Ирина Дмитриева открыла страусиную ферму еще в 2018 году.- К показу тогда были представлены только страусы, павлины и еноты. Со временем приобрели новых животных: пятнистого оленя, верблюда, ослика, кроликов, кур разных пород, белого павлина, фазанов – охотничьих и золотых, подрастает молодняк серебристого фазана, увеличилось поголовье енотов и страусов, - перечисляет Ирина своих животных.Ирина признается, что, заказывая птиц, даже не задумалась о том, где они будут жить. Птичника у семьи не было.- До мая они жили в доме, селить их было некуда. Весной построили стайки, а уже в августе к нам приехали и африканские страусы. За ними нужен хороший уход, они очень капризные. Из африканских, к сожалению, выжили не все. Для страусов мы готовим кормовую смесь, овощи, фрукты даем, африканские страусы едят очень много, - говорит владелица фермы.Сейчас у Ирины шесть африканских страусов и десять австралийских. Зимой птицы Дмитриевых живут в ангарах.На ферме трудится на постоянной основе ветеринарный врач, а остальные работники – семья Ирины, все они официально трудоустроены на хозяйстве.Как и у Александра Утенкова, у Дмитриевых большая часть выручки уходит на содержание животных. Дело для души, к сожалению, хорошего дохода не приносит.Выручает продажа более насущного: кур-несушек, бройлерных кур, индюков, гусей. Птенцов Дмитриевы продают весной. Осенью же предлагают мясо птицы.Весной этого года стpaycинaя фepмa в Бypятии oфициaльнo cтaлa зooпapкoм – Ирина пoлyчилa oфициaльнyю бeccpoчнyю лицeнзию oт Pocceльxoзнaдзopa пo coдepжaнию и иcпoльзoвaнию живoтныx в кyльтypнo-зpeлищныx цeляx.Фото: предоставлены героями статьи