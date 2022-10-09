Общество 09.10.2022 в 07:00
В Бурятии набирает популярность разведение экзотических животных
В причинах необычного явления разбирался «Номер один»
Текст: Лариса Ситник
Не мычат, не дают молоко, зато танцуют и приводят в восторг детей и взрослых. Речь идет о необычных питомцах, которых разводят жители республики: страусах, павлинах, афганских осликах и прочих несвойственных Бурятии животных и птицах. Мы поговорили с фермерами и узнали, зачем они завели столь экзотичных животных.
Со знанием дела
Александр Утенков, владелец личного подсобного хозяйства из Бичуры, занимается разведением необычных питомцев уже десять лет. В уходе за десятками животных Александру помогает его профессиональное знание биологии – мужчина окончил красноярский вуз, где получил профессию учителя естественных наук. В родной Бичуре он преподает географию, биологию и ведет уроки музыки. Работает Александр в школе уже 32 года.
Помимо основной работы, сельчанин руководит несколькими творческими коллективами, является заслуженным работником культуры России и Бурятии, почетным работником общего образования РФ, лидером культуры Бурятии 2008 года.
Когда-то Александр руководил сразу шестью коллективами, но тогда не было столь обширного хозяйства, как сейчас.
Вскоре к курам, гусям и уткам на подворье присоединились индоутки, а потом появились и цесарки.
- Цесарки красивые, яйца у них вкусные. Вскоре я заинтересовался фазанами. Их мне привезли из Москвы. Это были золотые фазаны, очень красивые. Пытался их разводить, яйца они несли, но в инкубаторе почему-то пропадали, и развести их не смог. А вот охотничьи фазаны более неприхотливые, выводятся хорошо, - подмечает особенности разведения птицы Александр Утенков.
Как только Александр освоил фазанов, решил переключиться на перепелов. Сельчанин заказал клетки, купил птенцов. Супруги начали зарабатывать на продаже перепелиных яиц.
- Когда перепела поднадоели немного, занялся павлинами. Из Москвы мне отправили самца и самку павлина. Так начал разводить и этих птиц. Дома теперь много павлиньих перьев, часть мы продаем, а часть дарим, - говорит мужчина.
Из Кемерово – в Бичуру
Как человек, любящий все новое и необычное, Александр задумался о том, а не пора ли завести страусов?
- Есть африканские страусы, они слишком большие – рост до трех метров и 150 килограммов веса. Могут ударом ноги убить человека, такое мне не очень импонирует, - признается фермер. - А вот эму, они невысокие, спокойные, весом до 60 килограммов. Начал узнавать, где можно их достать. Страусят продавала бабушка в Кемеровской области, я туда и отправился. Дело было зимой, ехал двое суток. Специально оборудовал под это дело маршрутку. Приехал, а там бабушка, ей 82 года. Она сказала, что уже не хватает сил ухаживать за такими птицами, - вспоминает фермер.
Так четыре страусенка оказались в Бичуре. Нестись птицы начали на третий год.
- Яйца у них красивые, изумрудного цвета, и очень крупные, 700 грамм. В среднем от каждой самки получаем по 30 яиц за время продуктивного цикла (примерно 1,5 - 2 месяца). Часть яиц закладываем в инкубатор, они выводятся и мы продаем птенцов, - поведал нам Александр.
Компанию эму вскоре составили страусы нанду - приехали из Тулы.
- Страусят нам отправили на поезде, получил их, как обычно, через проводника. Нанду едят картошку, макароны, зелень. У них голубые глаза, есть ресницы, небольшие крылья, - с восторгом рассказывает фермер о своих питомцах.
Зимуют страусы, павлины и другие птицы в отдельном здании. Рядом с домом семьи Утенковых стоял заброшенный дом, и Александр выкупил его, переделав в птичник.
Разумеется, содержание столь большого количества живности требует не только много времени, но и средств.
- Много денег уходит на покупку кормов, витаминов, наем людей на уборку и чистку. Мы живем втроем – я, жена и сын-шестиклассник, поэтому приходится нанимать рабочих. Все животные получают сезонные прививки. Приглашаем гостей на экскурсии, чтобы хоть немного покрыть наши расходы на содержание хозяйства, не чтобы нажиться, а элементарно прокормить птиц. Корма, зерно дорогие, - поясняет Александр Утенков.
Часть корма семье удается заготавливать своими силами. Косят сено, но его все равно не хватает и зимой приходится докупать.
- Купили участок, засеял его суданской травой, кошу осликам, козы тоже едят. Сушим картофельную ботву - ее любят козы. Заказываем специальные корма, кормовые добавки, мел кормовой, соль, мясокостную муку берем, - описывает фермер рацион своих подопечных.
Бросать любимое дело Александр не намерен – в птицах вся его жизнь.
Из виртуальной фермы - в реальную
Ферма в селе Вознесеновка Тарбагатайского района известна, пожалуй, уже всем жителям республики – близость к Улан-Удэ сделала ее популярным местом досуга не только у школьников, но и у взрослых.
Ирина Дмитриева открыла страусиную ферму еще в 2018 году.
- К показу тогда были представлены только страусы, павлины и еноты. Со временем приобрели новых животных: пятнистого оленя, верблюда, ослика, кроликов, кур разных пород, белого павлина, фазанов – охотничьих и золотых, подрастает молодняк серебристого фазана, увеличилось поголовье енотов и страусов, - перечисляет Ирина своих животных.
Ирина признается, что, заказывая птиц, даже не задумалась о том, где они будут жить. Птичника у семьи не было.
- До мая они жили в доме, селить их было некуда. Весной построили стайки, а уже в августе к нам приехали и африканские страусы. За ними нужен хороший уход, они очень капризные. Из африканских, к сожалению, выжили не все. Для страусов мы готовим кормовую смесь, овощи, фрукты даем, африканские страусы едят очень много, - говорит владелица фермы.
Сейчас у Ирины шесть африканских страусов и десять австралийских. Зимой птицы Дмитриевых живут в ангарах.
На ферме трудится на постоянной основе ветеринарный врач, а остальные работники – семья Ирины, все они официально трудоустроены на хозяйстве.
Как и у Александра Утенкова, у Дмитриевых большая часть выручки уходит на содержание животных. Дело для души, к сожалению, хорошего дохода не приносит.
Выручает продажа более насущного: кур-несушек, бройлерных кур, индюков, гусей. Птенцов Дмитриевы продают весной. Осенью же предлагают мясо птицы.
Весной этого года стpaycинaя фepмa в Бypятии oфициaльнo cтaлa зooпapкoм – Ирина пoлyчилa oфициaльнyю бeccpoчнyю лицeнзию oт Pocceльxoзнaдзopa пo coдepжaнию и иcпoльзoвaнию живoтныx в кyльтypнo-зpeлищныx цeляx.
Фото: предоставлены героями статьи
Со знанием дела
Александр Утенков, владелец личного подсобного хозяйства из Бичуры, занимается разведением необычных питомцев уже десять лет. В уходе за десятками животных Александру помогает его профессиональное знание биологии – мужчина окончил красноярский вуз, где получил профессию учителя естественных наук. В родной Бичуре он преподает географию, биологию и ведет уроки музыки. Работает Александр в школе уже 32 года.
Помимо основной работы, сельчанин руководит несколькими творческими коллективами, является заслуженным работником культуры России и Бурятии, почетным работником общего образования РФ, лидером культуры Бурятии 2008 года.
- Уже 30 лет руковожу детским образцовым фольклорным ансамблем «Васильки» при школе, занимаюсь пением с бабушками в ансамбле «Воскресенье» и веду единственную в республике школу гармонистов для детей «Калиточка», - перечисляет свои занятия наш собеседник.
- Бог так распорядился, что моя фамилия - Утенков и моя жизнь связана с птицами. Подворье было небольшое, как у всех. Сначала разводил курочек, гусей для себя, потом начал покупать инкубаторы, выводить птенцов и продавать, чтобы был какой-то доход. Дело пошло, и мы с супругой решили прибавить поголовье. Цены были более-менее доступные, я покупал как яйца на инкубацию, так и птенцов, - рассказывает мужчина.
Вскоре к курам, гусям и уткам на подворье присоединились индоутки, а потом появились и цесарки.
- Цесарки красивые, яйца у них вкусные. Вскоре я заинтересовался фазанами. Их мне привезли из Москвы. Это были золотые фазаны, очень красивые. Пытался их разводить, яйца они несли, но в инкубаторе почему-то пропадали, и развести их не смог. А вот охотничьи фазаны более неприхотливые, выводятся хорошо, - подмечает особенности разведения птицы Александр Утенков.
Как только Александр освоил фазанов, решил переключиться на перепелов. Сельчанин заказал клетки, купил птенцов. Супруги начали зарабатывать на продаже перепелиных яиц.
- Когда перепела поднадоели немного, занялся павлинами. Из Москвы мне отправили самца и самку павлина. Так начал разводить и этих птиц. Дома теперь много павлиньих перьев, часть мы продаем, а часть дарим, - говорит мужчина.
Из Кемерово – в Бичуру
Как человек, любящий все новое и необычное, Александр задумался о том, а не пора ли завести страусов?
- Есть африканские страусы, они слишком большие – рост до трех метров и 150 килограммов веса. Могут ударом ноги убить человека, такое мне не очень импонирует, - признается фермер. - А вот эму, они невысокие, спокойные, весом до 60 килограммов. Начал узнавать, где можно их достать. Страусят продавала бабушка в Кемеровской области, я туда и отправился. Дело было зимой, ехал двое суток. Специально оборудовал под это дело маршрутку. Приехал, а там бабушка, ей 82 года. Она сказала, что уже не хватает сил ухаживать за такими птицами, - вспоминает фермер.
Так четыре страусенка оказались в Бичуре. Нестись птицы начали на третий год.
- Яйца у них красивые, изумрудного цвета, и очень крупные, 700 грамм. В среднем от каждой самки получаем по 30 яиц за время продуктивного цикла (примерно 1,5 - 2 месяца). Часть яиц закладываем в инкубатор, они выводятся и мы продаем птенцов, - поведал нам Александр.
Компанию эму вскоре составили страусы нанду - приехали из Тулы.
- Страусят нам отправили на поезде, получил их, как обычно, через проводника. Нанду едят картошку, макароны, зелень. У них голубые глаза, есть ресницы, небольшие крылья, - с восторгом рассказывает фермер о своих питомцах.
Помимо всех перечисленных птиц, в хозяйстве у Александра водятся англонубийские, чешские и зааненские козы, афганские ослики, мини-куры, мангалицы.
Зимуют страусы, павлины и другие птицы в отдельном здании. Рядом с домом семьи Утенковых стоял заброшенный дом, и Александр выкупил его, переделав в птичник.
Разумеется, содержание столь большого количества живности требует не только много времени, но и средств.
- Много денег уходит на покупку кормов, витаминов, наем людей на уборку и чистку. Мы живем втроем – я, жена и сын-шестиклассник, поэтому приходится нанимать рабочих. Все животные получают сезонные прививки. Приглашаем гостей на экскурсии, чтобы хоть немного покрыть наши расходы на содержание хозяйства, не чтобы нажиться, а элементарно прокормить птиц. Корма, зерно дорогие, - поясняет Александр Утенков.
Часть корма семье удается заготавливать своими силами. Косят сено, но его все равно не хватает и зимой приходится докупать.
- Купили участок, засеял его суданской травой, кошу осликам, козы тоже едят. Сушим картофельную ботву - ее любят козы. Заказываем специальные корма, кормовые добавки, мел кормовой, соль, мясокостную муку берем, - описывает фермер рацион своих подопечных.
Бросать любимое дело Александр не намерен – в птицах вся его жизнь.
Из виртуальной фермы - в реальную
Ферма в селе Вознесеновка Тарбагатайского района известна, пожалуй, уже всем жителям республики – близость к Улан-Удэ сделала ее популярным местом досуга не только у школьников, но и у взрослых.
Ирина Дмитриева открыла страусиную ферму еще в 2018 году.
- К показу тогда были представлены только страусы, павлины и еноты. Со временем приобрели новых животных: пятнистого оленя, верблюда, ослика, кроликов, кур разных пород, белого павлина, фазанов – охотничьих и золотых, подрастает молодняк серебристого фазана, увеличилось поголовье енотов и страусов, - перечисляет Ирина своих животных.
Интересно, что открыть свою ферму Ирина решила, впечатлившись кoмпьютepнoй игpoй «Фepмa». Жeнщинe так пoнpaвилocь yxaживaть зa виpтyaльными птицaми, что она решила завести настоящих. Taк, cнaчaлa нa фepмe Дмитpиeвыx в ceлe Boзнeceнoвкa пoявилиcь пopoдиcтыe кypы, a yжe пoтoм в мaлeнькoй кopoбкe из Keмepoвo пpиexaли гocти из Aвcтpaлии – эму.
Ирина признается, что, заказывая птиц, даже не задумалась о том, где они будут жить. Птичника у семьи не было.
- До мая они жили в доме, селить их было некуда. Весной построили стайки, а уже в августе к нам приехали и африканские страусы. За ними нужен хороший уход, они очень капризные. Из африканских, к сожалению, выжили не все. Для страусов мы готовим кормовую смесь, овощи, фрукты даем, африканские страусы едят очень много, - говорит владелица фермы.
Сейчас у Ирины шесть африканских страусов и десять австралийских. Зимой птицы Дмитриевых живут в ангарах.
На ферме трудится на постоянной основе ветеринарный врач, а остальные работники – семья Ирины, все они официально трудоустроены на хозяйстве.
Как и у Александра Утенкова, у Дмитриевых большая часть выручки уходит на содержание животных. Дело для души, к сожалению, хорошего дохода не приносит.
Выручает продажа более насущного: кур-несушек, бройлерных кур, индюков, гусей. Птенцов Дмитриевы продают весной. Осенью же предлагают мясо птицы.
Весной этого года стpaycинaя фepмa в Бypятии oфициaльнo cтaлa зooпapкoм – Ирина пoлyчилa oфициaльнyю бeccpoчнyю лицeнзию oт Pocceльxoзнaдзopa пo coдepжaнию и иcпoльзoвaнию живoтныx в кyльтypнo-зpeлищныx цeляx.
Фото: предоставлены героями статьи
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