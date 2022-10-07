Общество 07.10.2022 в 12:14
Глава МИД: «Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером»
С 1977 по 2021 год Япония предоставила Монголии около 920 млн долларов грантов и около 1,4 млрд долларов кредитов
Текст: Номер один
В Улан-Баторе 6 октября прошла научная конференция «Монголо-японское сотрудничество за 50 лет», сообщает МОНЦАМЭ.С приветственным словом к участникам и гостям конференции выступила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Подчеркнув, что Япония является третьим соседом Монголии, и надежным партнером в регионе она сказала: «За 50 лет отношения между двумя странами постоянно развиваются. Когда премьер-министр Японии впервые посетил Монголию в 1991 году, он поддержал демократические реформы. С 1991 по 2022 год правительство Японии предоставило нашей стране помощи в области технического сотрудничества на сумму 336 миллиардов иен, что составляет более 50% помощи, оказанной другими странами. Мы будем продолжать уделять особое внимание эффективному и успешному развитию отношений между двумя странами в будущем».
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки отметил, что отношения между двумя странами с момента перехода к рыночной экономике стремительно развиваются и стали взаимовыгодными, взаимодополняющими и стратегическими партнерами.
Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии О.Амартувшин в своем выступлении сказал, что после заключения соглашения об экономическом партнерстве с Японией в 2016 году количество сертификатов происхождения, выдаваемых на продукцию, экспортируемую в Японию, увеличилось. Большую часть экспорта в Японию составляют текстиль, медная проволока, овечьи шкуры, кожа, войлок, шерсть, кашемировые изделия, облепиховый сок и соль.
С 1977 по 2021 год правительство Японии предоставило Монголии стране 123,6 млрд иен (около 920 млн долларов) в виде грантов и 182,9 млрд иен (около 1,4 млрд долларов) в виде льготных кредитов. Также в рамках технического сотрудничества было выделено 58,4 млрд иен (около 440 млн долларов), а общая сумма кредитов и грантов достигла 364,9 млрд иен (2,5 млрд долларов), что сделало Японию крупнейшим финансовым партнером нашей Монголии.
Товарооборот между двумя странами достиг 470,9 млн долларов в 2021 году, увеличившись на 126,3 млн долларов, или на 27 процентов, по сравнению с 2016 годом. По итогам 8 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот составил 8,5 млн долларов (экспорт) и 483 тыс долларов США (импорт).
Фото: montsame.mn
Подчеркнув, что Япония является третьим соседом Монголии, и надежным партнером в регионе она сказала: «За 50 лет отношения между двумя странами постоянно развиваются. Когда премьер-министр Японии впервые посетил Монголию в 1991 году, он поддержал демократические реформы. С 1991 по 2022 год правительство Японии предоставило нашей стране помощи в области технического сотрудничества на сумму 336 миллиардов иен, что составляет более 50% помощи, оказанной другими странами. Мы будем продолжать уделять особое внимание эффективному и успешному развитию отношений между двумя странами в будущем».
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки отметил, что отношения между двумя странами с момента перехода к рыночной экономике стремительно развиваются и стали взаимовыгодными, взаимодополняющими и стратегическими партнерами.
Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии О.Амартувшин в своем выступлении сказал, что после заключения соглашения об экономическом партнерстве с Японией в 2016 году количество сертификатов происхождения, выдаваемых на продукцию, экспортируемую в Японию, увеличилось. Большую часть экспорта в Японию составляют текстиль, медная проволока, овечьи шкуры, кожа, войлок, шерсть, кашемировые изделия, облепиховый сок и соль.
С 1977 по 2021 год правительство Японии предоставило Монголии стране 123,6 млрд иен (около 920 млн долларов) в виде грантов и 182,9 млрд иен (около 1,4 млрд долларов) в виде льготных кредитов. Также в рамках технического сотрудничества было выделено 58,4 млрд иен (около 440 млн долларов), а общая сумма кредитов и грантов достигла 364,9 млрд иен (2,5 млрд долларов), что сделало Японию крупнейшим финансовым партнером нашей Монголии.
Товарооборот между двумя странами достиг 470,9 млн долларов в 2021 году, увеличившись на 126,3 млн долларов, или на 27 процентов, по сравнению с 2016 годом. По итогам 8 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот составил 8,5 млн долларов (экспорт) и 483 тыс долларов США (импорт).
Фото: montsame.mn