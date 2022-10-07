Общество 07.10.2022 в 12:14

Глава МИД: «Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером»

С 1977 по 2021 год Япония предоставила Монголии около 920 млн долларов грантов и около 1,4 млрд долларов кредитов
A- A+
Текст: Номер один
Глава МИД: «Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером»
В Улан-Баторе 6 октября прошла научная конференция «Монголо-японское сотрудничество за 50 лет», сообщает МОНЦАМЭ.С приветственным словом к участникам и гостям конференции выступила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Подчеркнув, что Япония является третьим соседом Монголии, и надежным партнером в регионе она сказала: «За 50 лет отношения между двумя странами постоянно развиваются. Когда премьер-министр Японии впервые посетил Монголию в 1991 году, он поддержал демократические реформы. С 1991 по 2022 год правительство Японии предоставило нашей стране помощи в области технического сотрудничества на сумму 336 миллиардов иен, что составляет более 50% помощи, оказанной другими странами. Мы будем продолжать уделять особое внимание эффективному и успешному развитию отношений между двумя странами в будущем».

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки отметил, что отношения между двумя странами с момента перехода к рыночной экономике стремительно развиваются и стали взаимовыгодными, взаимодополняющими и стратегическими партнерами.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии О.Амартувшин в своем выступлении сказал, что после заключения соглашения об экономическом партнерстве с Японией в 2016 году количество сертификатов происхождения, выдаваемых на продукцию, экспортируемую в Японию, увеличилось. Большую часть экспорта в Японию составляют текстиль, медная проволока, овечьи шкуры, кожа, войлок, шерсть, кашемировые изделия, облепиховый сок и соль.

С 1977 по 2021 год правительство Японии предоставило Монголии стране 123,6 млрд иен (около 920 млн долларов) в виде грантов и 182,9 млрд иен (около 1,4 млрд долларов) в виде льготных кредитов. Также в рамках технического сотрудничества было выделено 58,4 млрд иен (около 440 млн долларов), а общая сумма кредитов и грантов достигла 364,9 млрд иен (2,5 млрд долларов), что сделало Японию крупнейшим финансовым партнером нашей Монголии.

Товарооборот между двумя странами достиг 470,9 млн долларов в 2021 году, увеличившись на 126,3 млн долларов, или на 27 процентов, по сравнению с 2016 годом. По итогам 8 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот составил 8,5 млн долларов (экспорт) и 483 тыс долларов США (импорт).

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия Япония связи

Все новости

В Бурятии впервые появился 4G в поселке Малый Амалат
07.10.2022 в 12:22
«Просто посмотрите»
07.10.2022 в 12:20
Глава МИД: «Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером»
07.10.2022 в 12:14
В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста
07.10.2022 в 11:10
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
07.10.2022 в 10:00
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
07.10.2022 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
«Просто посмотрите»
Глава Бурятии порекомендовал жителям республики поздравление Оксаны Бухольцевой с Днем учителя  
07.10.2022 в 12:20
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
Настольный теннис взяла под свое крыло Буддийская традиционная Сангха России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
Бойцам вручили медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством»
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
07.10.2022 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru