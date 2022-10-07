Улан-Удэнский авиазавод открыл «Точку рационализаторства»

Торжественное открытие корпоративного центра по рационализации прошло на Улан-Удэнском авиационном заводе (холдинг «Вертолеты России», Ростех), сообщили в пресс-службе У-УАЗ. На предприятии появилось специальное пространство для обучения сотрудников по методическим материалам Агентства развития навыков и профессий – Точка рационализаторства.Набор практик обучения в корпоративном центре включает в себя диагностику талантов, тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, сессии мозгового штурма и дизайн-мышления. Новейшие методики призваны помочь развить на У-УАЗ культуру рационализаторства и инноваций, а также осуществить мониторинг вовлечения персонала.«В связи с усилением технологического суверенитета мы должны стремиться к повышению производительности труда и качества продукции. Большой задачей является обучение сотрудников новым подходам, вовлечение в новые методики, – отметила директор по развитию сети Точек кипения Hi-Tech «Агентства развития профессионального мастерства» Полина Бикбулатова – Все начнется с того, что мы откроем доступ к диагностике. Тестирование, определяющее нейропрофиль человека, можно пройти за полторы минуты, чтобы узнать склонности в рационализаторской, изобретательской работе».В день открытия Точки рационализации на У-УАЗ была проведена проектная сессия «Узкое место в производстве как точка приложения рационализаторской деятельности». В ходе нее три команды рационализаторов, среди которых были как опытные новаторы, так и новички, искали ответы на поставленные вопросы.«На проектной сессии команды представили список узких мест на производстве, из которых были выявлены три основные проблемы, требующие внимания рационализаторов. Каждая команда предложила комплекс мероприятий, направленный на их решение, – прокомментировал генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов – В целом, благодаря открытию на У-УАЗ уникальной площадки, сотрудники предприятия получат широкий доступ к обучению, нарастят актуальные компетенции, получат помощь в развитии инициатив».Директор по развитию производственной системы холдинга «Вертолеты России» Ольга Силантьева подчеркнула, что в холдинге есть стратегия по развитию производственной системы, утвержденная до 2030 года. «Ключевым элементом системы является подача предложений от каждого сотрудника, – прокомментировала она. – Отмечу, что команда Улан-Удэнского авиационного завода занимается не только рационализаторской деятельностью, но и деятельностью по улучшению бизнеса, а именно производительности труда. Наш учебный центр «Фабрика процессов» – единственный в холдинге и первый на Дальнем Востоке – создает основу для дальнейшего развития предприятий».В рамках федерального проекта Минэкономразвития РФ «Повышение производительности труда» Точки рационализаторства открыты уже на 20 предприятиях.Фото: У-УАЗ