Лесники Бурятии съездили за 1000 км, доказывая важность любви и надежного тыла

Наши скромные коллеги не хотели рассказывать о произошедшем, аргументируя это тем, что таково: «обычное поведение обычных людей», с чем мы в корне не согласны. Именно поэтому пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии решила написать о «сильных духом людях», говорится в подводке к необычному пресс-релизу ведомства.«В селе Гремячинск Прибайкальского района действует Кикинский лесхоз. В лесхозе, как и в других организациях, нашлись люди, искренне желающие принести благо родине - двое сотрудников отправились на специальную военную операцию добровольцами, в том числе механик лесхоза, Владимир. В начале мобилизации, еще двое работников отправились на фронт по повесткам, не скрываясь от военкоматов и не придумывая болезни.Несколько дней назад в лесхоз обратилась гражданская жена механика, Светлана. Времени у пары было мало и они не успели заключить брак. Решение было принято моментально – увезти Светлану к месту дислокации возлюбленного, а точнее- в город Борзя Забайкальского края, чтобы там узаконить отношения мужчины и женщины. Заодно лесники собрали помощь своим сотрудникам и всем мобилизованным из села Турунтаево. Родные и волонтёры передали посылки – носки, сапоги, балаклавы, медикаменты, еду и многое другое.Ребята до последнего не верили, что мы приедем. Все-таки, машина принадлежит организации, а их сослуживцы из других регионов лишь смеялись им в лицо. Но надо было видеть их эмоции, когда мы действительно приехали, передали вещи, пожали руки, выразили слова поддержки. Нас были рады видеть даже незнакомые люди, просто земляки из других районов Бурятии» - рассказал Иван, специалист Кикинского лесхоза.Шестнадцать часов в пути, больше 1000 км – такое расстояние преодолела любовь. Такое расстояние преодолели простые мужчины, чтобы поддержать мобилизованных. Чтобы показать, что тыл надёжен и верит в силу и дух бойцов. Что бойцов любят и ждут и никогда, никогда не бросают.Фото: РАЛХ