Общество 07.10.2022 в 15:25

В Улан-Удэ строительство домов в Новом Зеленом идет под контролем специалистов

Главная задача – завершить работы в срок и качественно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ строительство домов в Новом Зеленом идет под контролем специалистов
В Улан-Удэ до конца года планируют ввести в эксплуатацию четыре многоквартирных дома в Новом Зеленом, куда переселят горожан из аварийного жилья, сообщили в мэрии города. Муниципальный контракт на строительство домов заключен с подрядной организацией ООО «РостИнвестСтрой» 2 сентября 2021 года.

С начала строительства надзор за технологией и качеством производства работ осуществляет Улан-Удэстройзаказчик и Госстройжилнадзор.

6 октября состоялся очередной выезд на объект, в котором приняли участие будущие жильцы домов, ОНФ, представители подрядной организации и Комитета по строительству. Сегодня прошло рабочее совещание в администрации Улан-Удэ, где обсуждались вопросы взаимодействия ОНФ и мэрии, дальнейшего контроля за ходом строительства. Главная задача – завершить работы в срок и качественно.

- В ходе строительства выявляются замечания - они все устраняются в рабочем порядке. К примеру, ранее у Госстройжилнадзора были вопросы по качеству кладки, для устранения замечания мы провели экспертизу у независимого научно-технического центра «Сейсмострой». Испытания показали, что кладка соответствует требованиям. Каких-либо неустранимых и серьезных дефектов на объекте нет, - сказал заместитель председателя Комитета по строительству Зана Тумуров.

Строительство трехэтажных домов на 247 квартир идет в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в Улан-Удэ». Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы, строители устанавливают окна, кладут полы, ведутся сантехнические работы. Строятся внутриплощадочные сети, ограждающие конструкции, подрядчик приступил к благоустройству территории.

Работы по строительству объекта осуществляются в рамках проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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