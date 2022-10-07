«Мобилизация не только военная, но и общества»

В Улан-Удэ сегодня прошел большой «круглый стол», посвященный итогам частичной мобилизации. Среди участников были не только представители Общественной палаты, но и сотрудники различных министерств бурятского правительства, военный комиссар Бурятии, уполномоченный по правам человека, священнослужители разных конфессий, посланцы патриотических волонтерских организаций и бойцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.Вела «круглый стол» Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты.В самом начале собравшиеся аплодисментами поприветствовали бойцов, приехавших из зоны спецоперации.«Сегодня спецоперация на Украине выходит на новый уровень. Сегодня ставки повышаются, и речь должна идти не только о прямой мобилизации наших военнослужащих. Важно, чтобы было мобилизовано общество – их надежный тыл. Вся страна, так или иначе, должна принять участие в происходящем», - сказала Татьяна Думнова, открывая «круглый стол». Она заявила, что сегодня под угрозой существование России.Основной политический тезис, который обсуждался, состоял в том, что Россия ведет противостояние с Западом, и оно обострилось. И дело защиты Родины – не только задача военных, но и всех россиян.«Учитывая историческую миссию нашей Родины, особенно ее статус в современном мире, историческую роль, защита суверенитета и территориальной целостности России – это обязанность каждого гражданина, каждого жителя нашей страны и это обязанность государства», - отметил первый из выступивших Тимур Бадмацыренов, доктор социологических наук, завкафедрой Бурятского госуниверситета, член Общественной палаты.Он сообщил собравшимся, что Россия должна была перейти к новым формам защиты своего суверенитета. «Для того, чтобы отстаивать суверенитет нашей страны, была начата специальная военная операция», - пояснил ученый.Он привел анализ публичных официальных заявлений американского ЦРУ задолго до начала волнений на Украине. И сегодняшние события – давно запланированная провокация, призванная остановить развитие России как суверенной страны.Коллегу поддержал другой член палаты юрист Биликто Дугаров.«Я считаю, что сегодня уже можно констатировать, что специальная военная операция на Украине перерастает в полномасштабную войну России с Западом. Совершенно очевидно, что Украина – это инструмент в руках Запада для разрушения России», - в частности, сказал он.Биликто Дугаров указал, что «от результатов этого противостояния будет зависеть жизнь наших детей и внуков, существование русской цивилизации в будущем».По его словам, из-за того, что Запад предоставляет Украине оружие и другую помощь, превосходство российских войск - особенно в авиации, ракетном вооружении – постепенно нивелируется. «Сегодня Россия проводит частичную мобилизацию. Думаю, что нас ожидают, к сожалению, несколько «волн» мобилизации. Совершенно очевидно, что без проведения мобилизации мы не сможем победить», - предположил он.Линия, проводимая руководством России, была единодушно поддержана всеми. В том числе, священнослужителями. Их присутствовало трое – православный, буддист, мусульманин.«Мы полностью поддерживаем и понимаем, что это, действительно, вынужденный шаг. Для чего? Для того, чтобы Россия была сильным государством, имела свои принципы, для того, чтобы Россия развивалась», - объяснил цели спецоперации и проведения частичной мобилизации Владимир Дарижапов, настоятель Анинского дацана и также член Общественной палаты Бурятии.Православный отец Евгений рассказал о своем опыте общения с военнослужащими из Бурятии, которые задействованы в спецоперации, а также с их родственниками. А Хамид Сафиулла, имам соборной мечети Улан-Удэ, вспомнил, как Афганистан был колонией Англии, как в последние годы там шли сражения с американцами. Напомнил и про «арабскую весну».«Если кто-нибудь поднимается на защиту Родины, что-то говорит против Америки, то приходит террорист с «поясом шахида», подходит к этим людям и их уничтожает. За последние годы несколько наших ученых уничтожили. Это происходило в Афганистане», - описал он детали действий Запада.Будучи уже гражданином России, он сказал, что Родину необходимо защищать. «По-мусульмански, это называется священная война. Не идти на защиту Родины – это значит, согласиться на рабство», - выступил имам.Татьяна Думнова отметила, что частичная мобилизация стала серьезным экзаменом для военкоматов.Александр Трубников, военный комиссар Республики Бурятия, сообщил участникам «круглого стола», что частичная мобилизация продолжается. Она будет закончена только после выхода соответствующего указа российского президента.«Сейчас можно говорить, наверное, о первом этапе, с которым республика справилась успешно. Недочеты определенные были, мы более 80 лет не занимались такими практическими боевыми вопросами. Недостатки уже устраняются», - описал промежуточные итоги мобилизации военком.При этом военком обратил внимание присутствующих на патриотизм народа – «начали в 22 часа оповещение. В час ночи в Курумкане уже несколько автобусов было граждан, которые готовы были выехать».Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова, подтвердила, что мобилизованные настроены решительно, готовы защищать Родину. «Это вызывает глубокое уважение», выступила она на «круглом столе», где доложила о работе с этой группой населения.Министр соцзащиты Татьяна Быкова сообщила, что с 23 сентября на имеющуюся круглосуточную «горячую линию» поступило множество звонков. Министерство в широкой координации с другими ведомствами организовало взаимодействие с семьями бурятских военнослужащих и помогает оперативно решать возникающие социальные вопросы по обеспечению дровами и т. д.Как известно, участники спецоперации и их семьи имеют право на целый ряд льгот, начиная от сохранения за такими военнослужащими их рабочих мест «на гражданке», кредитных «каникул» и др.От лица муниципалитетов выступили представители Тарбагатайского и Иволгинского районов.В России образовалась своеобразная прослойка тех, кто после начала мобилизации срочно уехали за пределы России. Все сошлись во мнении, что ринувшиеся за границу граждане не нарушили этим закон. Но на них лежит серьезная моральная ответственность.Зримым свидетельством того, что армия Украины получает помощь из-за рубежа, стал шлем украинского военного, снабженный небольшим желто-синим флажком. Предмет снаряжения продемонстрировал прямо на заседании член Общественной палаты-представитель Бурятского отделения известной патриотической организации «Боевое братство» Николай Хлебодаров.«Это натовский классический защитный шлем с флагом Украины», - пояснил он, держа его в руках, и высказал убежденность, что в такой момент россиянам необходима мобилизация всех сил и средств, в т. ч. в тылу.«Ребята на передовой должны знать, что придет замена, что их семьи не остались без внимания, что мы крепки, не находимся в состоянии паники, негатива», - также сказал он.На заседании выступили бойцы, недавно приехавшие из зоны спецоперации. Одним из них был Виктор Руан, имеющий в войсках позывной «Бурят». Он выразил большую благодарность главе республике, республиканским министерствам, общественникам за поддержку и помощь в решении вопросов.«Мы, находящиеся там, приветствуем бойцов, которые прибудут по мобилизации. Я здесь пока на отдыхе, на днях уезжаю, но со всех фронтов звонят наши ребята и приветствуют. Боевой дух у наших мобилизованных нормальный, я со многими встретился, пообщался, все настроены позитивно – только на победу», - выступил боец.Пользуясь случаем, он попросил помочь с наполнением личных аптечек бойцов.Другой боец акцентировал внимание на развернувшейся информационной войне. «Они выкладывают много видео о том, как они якобы доминируют и побеждают. Но мы знаем, что солдаты на той стороне очень сильно измотаны и долго это продолжаться не будет. У них уже идет паника - у нас мобилизируется один процент, а что будет, если мы все соберемся? Тогда им будет, вообще, конец…», - добавил он.С докладами о своей работе в условиях частичной мобилизации выступили представители «Союза солдатских родителей», «Матерей России» и иные участники «круглого стола». В республике шьют носилки, вяжут теплые вещи, отправляют в зону спецоперацию тепловизоры и другое оборудование, любой желающий может пожертвовать деньги на снабжение мобилизованных. Система налажена широкая. Сейчас в республике создана некоммерческая организация, которая осуществляет сбор средств для дооснащения военнослужащих из Бурятии. Дополнительно к традиционной экипировке минобороны. Каждый может внести свой вклад.или открыть платёжный куар-код в мобильном банке:Настрой на «круглом столе» был спокойный и уверенный. Все ждут, что спецоперация, стартовавшая в феврале т. г., завершится в пользу России. «Нас объединяет любовь к своей Родине. Мы ее знаем, понимаем и мы никогда ее никому не отдадим. Это у нас в крови. Никаким врагам этого не отнять», - такими патриотическими словами завершила заседание Татьяна Думнова.Фото: «Номер один»