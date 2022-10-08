Прокурор вернул воду жителям микрорайона в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии провела проверку сообщений о прекращении подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева в поселке Загорск. На место выехал прокурор, он провел личный прием граждан.«В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объеме. В связи с нарушением прав граждан на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: прокуратура Бурятии