Общество 08.10.2022 в 09:24

Прокурор вернул воду жителям микрорайона в Улан-Удэ

Гарантирующему поставщику внесено представление
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Текст: Константин Воронов
Прокурор вернул воду жителям микрорайона в Улан-Удэ
Прокуратура Бурятии провела проверку сообщений о прекращении подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева в поселке Загорск. На место выехал прокурор, он провел личный прием граждан.

«В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объеме. В связи с нарушением прав граждан на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Бурятии

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