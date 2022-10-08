Общество 08.10.2022 в 15:20

В Бурятии выросли ипотечные ставки

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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии выросли ипотечные ставки
Сбербанк объявил о повышении ставки по рыночным ипотечным программам, следует из информации на сайте банка.

Кредитная организация объяснила повышение ставок по ипотеке изменением рыночных условий.

«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п.п.», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

В Бурятии уже с утра субботы ставка Сбербанка выросла на 0,5%. Как сообщили риелторы, с сегодняшнего дня для заёмщиков по зарплатным проектам при оплате 20% от суммы кредита и при страховании жизни минимальная ставка начинается от 10,4%.

По словам риелторов, представители других банков  в республике сообщили им, что в ближайшие дни ожидается повышение ставок по ипотечным кредитам. Правда, они пока не затронут ставки по госпрограммам на новостройки.

Фото: «Номер один»
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