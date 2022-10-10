Звание «Мать-героиня»: кому положено и на каких условиях

Вопрос: «Слышала, что снова вводят звание Мать-героиня. Расскажите, пожалуйста, какие условия для его получения?»

Ксения Петровна Д .

На основании Указа Президента РФ от 15.08.2022 №558 звание «Мать-героиня» установлено для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.

Звание присвоят:

- гражданке России;

- родившей и воспитавшей десять и более детей, граждан России;

- если десятому ребенку не менее 1 года, и все остальные дети живы

При присвоении звания учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, исполнении служебного или гражданского долга, в результате терактов и ЧС, умершие из-за ранений, контузий или болезни при таких обстоятельствах, либо из-за травмы на производстве или профзаболевания.

Что получат матери:

- знак особого отличия - золотой орден «Мать-героиня» с бриллиантами и эмалью;

- грамоту о присвоении звания;

- денежное поощрение - 1 млн. руб. единовременно.

Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий в стране, в котором есть «Герой России» и «Герой Труда».

При награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей выплачивается 200 000 руб. Эту награду могут получить семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.