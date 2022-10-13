Отработка при увольнении

Вопрос: «Если пенсионер решил уволиться по собственному желанию, нужно ли ему отрабатывать две недели?»

Отвечает Минтруд:

- Отрабатывать две недели обязательно. Сотрудник, уволившийся с работы по причине выхода на пенсию, имеет право продолжать работать, устроившись в другое место. И при увольнении по собственному желанию ему придётся отработать 14 календарных дней (на усмотрение работодателя).

Без отработки уволиться можно, если договор расторгнут по соглашению сторон. Сотрудник и работодатель должны прийти к общему соглашению о прекращении сотрудничества без дополнительных отработок.

Право уволиться без отработки и без согласия на это руководителя есть только у работника, который достиг пенсионного возраста на своём месте работы. Воспользоваться таким правом можно один раз. Увольнение по данному основанию даётся лишь за факт выхода на пенсию, а не за пенсионный статус сотрудника.