Документы для подачи заявления на пособие на детей от 3 до 7 лет

Вопрос: «Хочу в октябре подать заявление от 3 до 7 лет. Подскажите, где брать справку на старшую дочь, которая окончила в этом году школу, а сейчас поступила в ВУЗ?»

Алена Ц.

Необходимо взять справку об обучении в вузе, она может пригодиться для подтверждения факта того, что дети до 23 лет находятся на очном обучении, и поэтому входят в состав семьи.

Если бы в расчетном периоде старшая дочь получала стипендию, то необходимо было бы предоставить справку из вуза. Расчетный период - 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения за выплатой.

Подать заявление можно в личном кабинете на Госуслугах. Важно знать, что после отправки заявления для назначения новой выплаты могут понадобиться подтверждающие документы. В большинстве случаев они не требуются: необходимые сведения ведомства получают автоматически. Но иногда заявителю нужно подтвердить свои обстоятельства лично. Например, если семья получила жилье в рамках соцподдержки, кто-то из членов семьи служит в армии, получал доходы от самозанятости или болел дольше 3 месяцев.

Список обязательных документов формируется после того, как заполнены все поля. Также перечень придет в личный кабинет после регистрации заявления. Кроме обязательных можно предоставить документы добровольно - например, чтобы подтвердить расходы ИП.

Срок предоставления - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления ведомством.

Передать документы можно только лично. Прикрепить их к заявлению на Госуслугах нельзя. Адрес, куда нужно прийти с документами, будет в уведомлении. Если не предоставить документы, то по заявлению будет отказ. После этого можно подать новое и предоставить документы в установленный срок.