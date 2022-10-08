Общество 08.10.2022 в 18:30

В Иркутске провели первую операцию по пересадке сердца

Доступность трансплантологии для пациентов из Бурятии повысится, считают в Минздраве
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Текст: Дмитрий Родионов
В Иркутске провели первую операцию по пересадке сердца
Специалисты Иркутской областной больницы вместе с хирургами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Минздрава России провели первую операцию по трансплантации сердца пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Также для жителей Бурятии значение имеет запуск программы трансплантологии во Владивостоке. В столице ДФО стартовала трансплантационная программа по пересадке печени. Хирурги Первой краевой больницы Приморского края также проходили обучение в центре имени Шумакова. «В настоящее время регион имеет все необходимые кадровые и технические ресурсы для реализации новой программы, а также для продолжения проведения операций по трансплантации почек, которые осуществляются во Владивостоке более двух лет», — рассказали ТАСС в Минздраве.

Там отметили, что открытие дополнительных трансплантационных программ в сибирских и дальневосточных регионах «повысит доступность оказания медицинской помощи для пациентов, которые исчерпали возможности иных видов лечения. Для получения такой помощи жителям этих регионов больше не требуется ездить в другие субъекты РФ в ожидании очереди на трансплантацию».

Фото: pixabay.com
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