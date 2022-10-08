В Иркутске провели первую операцию по пересадке сердца

Специалисты Иркутской областной больницы вместе с хирургами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Минздрава России провели первую операцию по трансплантации сердца пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.Также для жителей Бурятии значение имеет запуск программы трансплантологии во Владивостоке. В столице ДФО стартовала трансплантационная программа по пересадке печени. Хирурги Первой краевой больницы Приморского края также проходили обучение в центре имени Шумакова. «В настоящее время регион имеет все необходимые кадровые и технические ресурсы для реализации новой программы, а также для продолжения проведения операций по трансплантации почек, которые осуществляются во Владивостоке более двух лет», — рассказали ТАСС в Минздраве.Там отметили, что открытие дополнительных трансплантационных программ в сибирских и дальневосточных регионах «повысит доступность оказания медицинской помощи для пациентов, которые исчерпали возможности иных видов лечения. Для получения такой помощи жителям этих регионов больше не требуется ездить в другие субъекты РФ в ожидании очереди на трансплантацию».Фото: pixabay.com